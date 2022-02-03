Korkusuz yazarı Ataklı, "Adnan Hoca grubu"nun iki üyesi ile buluştu

Korkusuz yazarı Can Ataklı, “Adnan Hocacılar” olarak bilinen gruba üye iki kişi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi yazdı. Kamuoyunun "beğenmediği, kızdığı herkesin en ağır biçimde cezalandırılması" algısının hukuksuzluklara yol açtığını söyleyen Ataklı, "Bugün beğenmediklerinin hukuk dışı biçimde örselenmelerine izin verenlerin yarın aynı şey başlarına gelir" dedi.

Ataklı’nın aktardığına göre; kendisine ulaşan Serap Akıncıoğlu, “İnanın ortada tek bir delil yok, suç yok, terörle bağlantı yok, silah bulunduğunu ilan ettiler, ancak bu silahların bugüne kadar hiç ateşlenmemiş olduğunu kimse bilmiyor. Bizim asıl canımızı yakan bizlere tecavüzcü gözüyle bakılması. Birçok arkadaşımızın önüne bir kağıt koydular. Size tecavüz edildiğini söyleyin, hapisten ve bu davadan kurtulun dediler arkadaşlarımıza. Birçoğu mecburen kendilerine tecavüz edildiğini söyledi. Sözde itirafçı oldular ve kurtuldular. Ama şimdi toplum bizlere tecavüzcü gibi bakıyor, bizlerin tecavüzlere yardım ettiğimizi düşünüyor” ifadelerini kullandı.

Ataklı ise, “Adnan Hoca olayını 80’li yılların sonundan beri biliyorum. Bugün sizlere yapılan aslında son 30 yılın hesaplaşmasıdır. Özellikle hukukun ortadan kalktığı bu dönemde sizler de daha önce hukuksuzluğun kurbanı olanlar için sesinizi yükseltmediniz. Sonuçta bu hukuksuzluk gün geliyor herkesi vuruyor” eleştirisi getirdi.

“Evet ortada bir hukuksuzluk var. Kamuoyu algısı ise ‘Beğenmediği, kızdığı herkesin en ağır biçimde cezalandırılması’ yönünde olunca bu hukuksuzluk daha da artıyor” diyen Ataklı, yazısında şunları kaydetti:

“Adnan Hoca’ya çok ciddi bir tepki duyuluyor olabilir ancak şunu da bilelim ki kimse bunun hesabını hukukun dışına çıkarak, insan haklarını çiğneyerek sormaya kalkmamalı. ‘Yol olur’ sözünü bir daha hatırlatmak isterim. Bugün beğenmediklerinin hukuk dışı biçimde örselenmelerine izin verenlerin yarın aynı şey başlarına gelir.”

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