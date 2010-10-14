'Korkusuz Korkak' filmi gerçek oldu

T24- 'Korkusuz Korkak' adlı Türk filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı 'Mülayim' karakterinin başına gelenler İngiltere'de gerçek oldu!



Birmingham’da karaciğer ultrasonu çekilen Malcolm McMahon’a (55), doktorlar kanser olduğunu söylediler. Hiç beklemediği bu haber karşısında şaşıran McMahon’a ikinci darbe de 6 aylık ömrünün kaldığına dair yapılan açıklama ile geldi. McMahon hastaneden ayrılır ayrılmaz, bütün mal varlığını satmanın en iyi fikir olduğuna karar verdi. Teşhisin konulmasının ardından 3 gün sonra satışlara başlayan Mcmahon 4 odalı evinden, kişisel eşyalarına kadar herşeyini yok pahasına sattı.



McMahon, 3 ay sonra daha geniş kapsamlı bir kontrol için tekrar Birmingham Kent Hastanesi’ne gitti ve yeniden onu şok edecek bir haberle karşılaştı. McMahon’a karaciğerindeki kanserli hücrelerin ölümcül olmadığı açıklandı. Her şeyini yok pahasına satan McMahon ise aldığı bu haber karşısında ne tepki vereceğine şaşırdı.



Bombacı Mülayim!



‘Korkusuz Korkak’ filminde Sunal’ın canlandırdığı Mülayim Sert’e 6 aylık ömrü kaldığı söylenir. Sert bunun üzerine sokaktaki bombayla oyuncak gibi oynar. Piyangodan çıkan parayla umumi tuvalet yaptıran ve paranın kendisi için önemli olmadığı söyleyen Sert sonunda sağlıklı olduğunu öğrenir.



