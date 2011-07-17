-KORKUNÇ CİNAYETİN KURBANI BELİRLENDİ İSTANBUL (A.A) - 16.07.2011 - Bağcılar'da dün akşam saatlerinde üç katlı bir binanın bodrum katında üzerine beton dökülmüş halde bulunan cesedin Erdal Demir'e ait olduğu ailesince teşhis edildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturmada, evin bir yıl önce Kasım H. tarafından kiralandığını tespit etti. Erdal Demir, arkadaşı Kasım H'nin yalnız yaşadığı eve 6 ay önce bir kızla gelmesinin ardından ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp müracaatı üzerine 6 ay önce bilgisine başvurulan Kasım H'nin ''Bir kız kaçırmıştı. Bizim eve geldiler. Daha sonra birlikte evden ayrıldılar. Herhalde kendilerine yeni bir hayat kurdular'' dediği belirtildi. Polisin olayla ilgili bilgisine başvurduğu görgü şahitlerinin ise Erdal Demir'in birlikte olduğu kızı, bir ay önce Kasım H'nin yanında gördüklerini söyledikleri kaydedildi. Cesedin ortaya çıkması üzerine dün gece bazı adreslerde yapılan aramalarda Kasım H'nin bulunamadığı, olaya ilişkin Zeynep U'nun da arandığı bildirildi. Demir'in ailesi, üzerindeki elbiselerden cesedin Erdal Demir'e ait olduğunu teşhis etti. Ancak kesin kimlik tespiti için DNA testi yapılacağı öğrenildi. Demir'in ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından belli olacak. Alınan bilgiye göre, cesedin bulunduğu daire bir yıl önce tutulmuştu. Ceset, kira borcunun birikmesi üzerine ev sahibi Cemal Çengel tarafından boşaltılmak istenmesiyle ortaya çıkmıştı. Kapıyı kırarak eve giren ev sahibi Çengel, evdeki iki çekyat ve halıyı dışarı atarak, temizlik yaparken dikkatini çeken mutfak tezgahının altındaki sonradan yapılmış betonu kırınca, çöp poşeti içinde halıya sarılmış halde dik olarak gömülmüş bir ceset bulmuştu.