“Korkumuzdan yeni araç alamıyoruz” diyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan’a özel uçakla gitmiş

Diyanet’in araç filosuna yönelik eleştirilere, “Korkumuzdan yeni araç alamıyoruz” yanıtını veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Pakistan’a Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı özel uçakla gittiği belirtildi. Seyahatte Erbaş’a on kişilik bir heyet eşlik ediyor.

Diyanet’in araç filosuna yönelik eleştirileri, Erbaş “Korkumuzdan yeni araç alamıyoruz” diyerek yanıtını vermişti.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 17 Şubat’ta resmi temaslarda bulunmak için gittiği Pakistan’a Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı özel uçakla uçtu. Diyanet heyetinin Pakistan ziyaretinde kullandığı jetin Cumhurbaşkanlığı filosundaki lüks uçaklardan biri belirtildi.

Diyanet heyetini burada, Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Başkanı Pir Nurul Hak Kadri karşıladı. Erbaş ve beraberindekiler, Lahor’daki görüşmelerinin ardından İslamabad’a geçti.

Ali Erbaş’ın yanı sıra, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Selim Argun, İbrahim Hilmi Karslı, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Mustafa Bülent Dadaş da heyette yer aldı. Bu isimlerin dışında koruma, fotoğrafçı ve kameramandan oluşan dört kişilik grubun da seyahate katıldığı bildirildi.