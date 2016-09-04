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Yaşam

Korkuluklara çarpan araca demir saplandı; 1 ölü, 6 yaralı!

Kaza, kaygan yolda aşırı hız nedeniyle meydana geldi

04 Eylül 2016 21:38

Denizli'nin Honaz ilçesinde, köprü korkuluklarına çarpan araca, korkuluklardan kopan demir saplandı. Kopan demir, araçta bulunan 21 yaşındaki Yusuf Önüt’ün göğsünden girip boynundan çıktı. Önüt hayatını kaybederken, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza,  dün gece saat 02.00 sıralarında, Kaklık Mahallesi Huzur Caddesi'ndeki köprüde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hız yapan sürücü G.Ö., yönetimindeki 20 P 1857 plakalı hafif ticarin aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç köprünün demir korkuluğuna çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle korkuluklardan kopan bir boru parçası aracın ön camını delip, ön sağ koltukta oturan Yusuf Önüt'ün boynuna saplandı. Önüt, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü G.Ö. ile arka koltuktaki Ali Önüt, Arife Önüt, Zeliha Önüt, Özlem Adam ve Büşra Adam yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

 

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