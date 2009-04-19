Korkuluk demiri karnına saplandı

Muğla'da bir sitenin havuzuna kaçak giren çocuk arkadaşının 'Site görevlisi geliyor' şakasıyla panikleyip korkuluklara saplandı.



Muğla’nın Fethiye İlçesi'nde bir sitenin havuzunda izinsiz yüzen 13 yaşındaki Okan Baydenk, arkadaşının `Site görevlisi geliyor' diyerek şaka yapması üzerine kaçmaya çalışırken üzerinden atlamaya çalıştığı demir korkuluğun üzerine düştü. Sağ karın boşluğuna saplanan demirden kurtulmak için bekleyen ve acı içerisinde bağıran Baydenk, 112 Acil servis ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



'Karın boşluğuna saplandı'



Fethiye'nin Patlangıç Mahallesi'ndeki Mustafa Pekin Caddesi'nde yabancıların oturduğu bir sitenin havuzunda okul arkadaşlarıyla yüzen Okan Baydenk, bir arkadaşının `Site görevlisi geliyor' diye bağırması üzerine hızla havuzdan çıkarak kaçmaya çalıştı. Sitenin bahçe duvarından atlamak isteyen Baydenk, demir korkuluğun üzerine düştü. Baydenk'in sağ karın boşluğuna demir saplandığını gören arkadaşları, 112 acil servisi arayarak yardım istedi.



Yaklaşık 20 dakika boyunca acı içerisinde kıvranan ve zaman zaman ağlayan çocuğun yardımına, 112 acil servis ekibi yetişti. Dr. İhsan Erhamamcı, Okan Baydenk'e saplanan demiri inceledikten sonra kendisini yukarıya kaldırarak demirden kurtardı. Baydenk, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olay yerine gelen annesi gözyaşlarını tutamadı. Hastanede tedaviye alınan Okan Baydenk'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



