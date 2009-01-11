'Korku imparatorluğu planı yapanlar ortada'

Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin 29 Mart yerel seçimlerine katılacağı bazı il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacağı toplantıda, ilk kez Ergenekon operasyonları ile ilgili konuştu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan son Ergenekon operasyonuyla ilgili sert çıktı. Partisinin bazı il ve ilçelerdeki belediye başkan adaylarını açıklarken Ergenekon’a da değinen Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



"Ülkenin heba olmuş kaynakların yönünü millete çevirdik. Sorunları çözmenin mücadelesini verdik. Demokrasiye yoğunlaşıp güvenlikten taviz vermedik. Ülkenin her alanda büyüyüp gelişmesini sağladık. Çetelere mafyaya hukuk dışı örgütlenmelere asla taviz vermedik asla göz yummadık. Ülkemizi ve şehirlerimizi mafyaya teslim etmedik.



Siyasetini o eski dönemin parametresi üzerine kuranlar büyük telaş içindeler. Düzenleri bozulanlar rahatsız. Hukuk işledikçe, hakimler ve savcılar yasaları uygulayınca bazıları rahatsız oluyorlar. Türkiye'de hukuk ve demokrasi var. Yerleşmiş kurallar. Fikri ve vicdanı hür hakim ve savcılar var. Kimse kendini yasaların üzerinde görmemeli. Kimse kendini ayrıcalıklı hukuk alanında seçkin görmemeli. Türkiye değişiyor. Türkiye ayaklarına vurulmuş prangalarından kurtuluyor. Birileri de çıkıyor korku imparatorluğundan bahsediyor. Topraktan neler çıkıyor. Kimlerin korku imparatorluğu planları yaptığı ortada. Bunların avukatlığını yapanlar da tutup barışı konuşacaklar. Biz ülkemizi tertemiz göremek istiyoruz.



‘Yargıya müdahale edenler kaçınmalı’



Biz milletimizin gece rahat gündüz rahat uyusun istiyoruz. Yargıya müdahale edenler bunlardan şiddetle kaçınmalıdır. Yasamada varsa o şiddetle kaçınmalıdır. Yargıda varsa da şiddetle kaçınmalıdır. Mesuliyet mevkiinde olanlar sözlerinin nereye varacağını iyi düşünmeli. Herkes yargıya güvenmeli.



Ana muhalefetin ve bazı medyanın panik halinden şaşkınlıkla karşılıyoruz. Demokrasinin ülkeye egemen olmasından korkuyorsunuz bu korkunuz, bu paniğiniz, bu öfkeniz, bu pevasızlığını neden?



Kişinin işlediği suç kurumları bağlamaz. Herkes kendi suçunu çeker. Bu sürecin aksi ispat edilene kadar herkes masumdur. Biz tüm gelişmlere bu yaklaşımla bakıyoruz. Hakimler görevlerinde bağımsızdır. Anayasaya ve vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiç kimse hakimlere müdahale edemez. Tavsiye ve beyanda bulunamaz. Bırakın hukuk işlesin."

