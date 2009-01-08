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'Korku atmosferi yaratma çabası var'

İstanbul Barosu Başkanı Av. Muammer Aydın, son Ergenekon operasyonuyla, tehditle toplumda endişe yaratıldığını söyledi.

08 Ocak 2009 02:00

İstanbul Barosu Başkanı Av.  Muammer Aydın, son Ergenekon operasyonuyla ilgili olarak 'Adeta hesap sorma ve rövanş alma şeklinde sürdürülen soruşturma endişe veriyor' dedi. Aydın, TSK'nın üst düzeyinin hedeflendiğini ve bu unsurun dikkat çekici olduğunu söyledi.

İstanbul Barosu Başkanı Av. Muammer Aydın, son Ergenekon operasyonuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Aydın'ın konuşmasından dikkat çekici noktalar:

"TSK’nın üst düzeyinin hedeflenmesi dikkat çekici."

"Adeta hesap sorma ve rövanş alma şeklinde sürdürülen soruşturma endişe veriyor." 

"Yargılamayı yapan mahkeme eski DGM’lerin uzantısıdır. Olağan yargılama yöntemlerinden sayılamaz."

"Korku atmosferi yaratma çabası var."

"Tehditle toplumda tedirginlik yaratılıyor."

"Soruşturma toplumdaki adalet duygusunu zedeliyor." 

"Birgün döner, bumerang kendilerini de vurur."

"Sanıkların AİHM’e başvurması halinde ülkemiz ciddi sıkıntılar yaşayabilecektir."

"Gözaltılarda ilgili yasal düzenlemelere aykırı hareket edildiği görülmektedir."

"Kişi yakalanmadan önce davet edilmeli."

"Okunması zor olan iddianame savunmayı zedeliyor."

"Bağımsız yargı ilkesi zedelenmektedir."

"Hukuku çiğneyenler de bir gün hukuka ihtiyaç duyacaktır."

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