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Spor

Korkmaz’dan sürpriz kadro

Teknik direktör Korkmaz, cezalı Sabri ve sakat olan Arda Turan'ın yerine sürpriz alternatifler deniyor.

05 Mart 2009 02:00

Galatasaray, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Bülent Korkmaz, cezalı Sabri ve sakat olan Arda Turan'ın yerine sürpriz alternatifler deniyor.

Sarı kırmızılı teknik adamın Sabri'nin yokluğunda Galatasaray'ın alt yapısından yetişen defalarca genç milli takım forması giyen Semih Kaya'ya yer vermesi bekleniyor.

Henüz 18 yaşındayken Galatasaray'da forma giymeye başlayan Bülent Korkmaz'ın, 18 yaşındaki Semih'le özel olarak ilgilendiği ve genç futbolcuyu yavaş yavaş oynatmaya başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan genç teknik adamın, tedavisi süren ve Hamburg maçı öncesi riske etmemek için Bursaspor maçı kardosunda yer vermeyeceği Arda Turan'ın yerine ise Kewell ya da Alparslan ile dolduracağı ancak fizik gücü yüksek olan Bursaspor'a karşı dirençli bir orta saha oluşturmak için Barış ile Ayhan'dan vazgeçmeyeceği bildirildi.

Bülent Korkmaz'ın Bursaspor maçında sahaya süreceği muhtemel 11 şöyle: De Sanctis, Semih, Emre Aşık, Meira, Hakan Balta, Kewell, Barış, Ayhan, Alpaslan, Lincoln, Baros

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