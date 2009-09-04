Korkmaz: UEFA Kupası’nı kaçırdık!

Galatasaray'da geçen sezon Alman teknik direktör Michael Skibbe'nin yerine takımın başına getirilen, ancak istenen başarıyı yakalayamadığı için sezon sonunda ayrılan Bülent Korkmaz, takımın başarılı olamayacağını kulüp başkanı Adnan Polat'a ilettiğini söyledi.

Korkmaz, Radyospor'da yer alan röportajında, başkan Adnan Polat'a elinde sihirli değnek olmadığını söylediğini ifade ederek, ''(Bu takım bu haliyle başarılı olamaz) dedim. 'Lincoln gönderilsin' dedim. Transfer yapılması gereken mevkileri söyledim. Gitmesi ve kalması gereken oyuncuları rapor ettim. Bu sezon söylediklerimin hepsi hayata geçirildi. Demek ki biz doğru işler yapmışız. Eğer sezon başında görevi alsaydım, UEFA Kupası'nı kazanırdık'' dedi.

Genç teknik adam, Galatasaray Kulübü Başkanı Polat'a görevde kalması halinde bu sezon bitime 3 veya 4 hafta kala şampiyonluğu garantileyeceklerini söylediğine dikkati çekerek, ''İki sene içerisinde Avrupa Kupası'nı getireceğimizi söylemiştim. Bu planlamayı ben yapmıştım'' diye konuştu.

Bülent Korkmaz, geçen sezon UEFA Kupası'nda final oynamalarının da imkanı olmadığını dile getirdi.

Sezon başında takımın başına gelmesi halinde UEFA Kupası'nı hedef olarak koymayı düşündüğünü anlatan Bülent Korkmaz, ''Kazanamamamız durumda görevi bırakırdım. Ligde şampiyonluğu garanti edip, UEFA Kupası kazanılamasaydı eğer, görevi bıraktığımı söylerdim. Ben bunu Sayın Başkanımıza söyledim. 'Göreve geldiğimde bu koşullarda başarı beklemek hayalcilik olur' dedim. Sezon başı gelseydim, hedefler gerçekleşirdi, niye bunu söylüyorum. Çünkü Türkiye'nin en iyi yerli oyuncuları Galatasaray'da'' diye konuştu.

Lincoln'ün gönderilmesi için rapor verdim

Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı, geçen sezon Lincoln'ün sorun yarattığını ve istedikleri performansı gösteremediklerini ifade etti.

Brezilyalı futbolcunun bu nedenle 4-5 maç oynamadığını vurgulayan Korkmaz ''Zaten Lincoln konusunda verdiğim raporda bu takımda olmaması gerektiğini belirttim. Göreve geldikten bir ay sonra raporumu vermiştim. 'Lincoln gitmeli dedim'. Pek çok konuda önemli tespitlerde bulunduk. Benim dediklerim tek tek hayata geçirildi. Demek ki doğru yapmışız. Arda'nın kaptanlığı, gitmesi gereken oyuncular, hangi mevkilere transfer yapılması gerektiği konusundaki tespitlerim doğru çıktı. Ben hiçbir oyuncuya ayrıcalık tanımam. Benim yönetimimde hiçbir oyuncu kendisini kulübün üzerinde göremez. Lincoln konusunda da tavrım böyle oldu. Arda, Servet ve Ayhan gibi sürekliliği olan oyuncuları tercih ederim. Lincoln gibi kendini düşünen oyuncuları tercih etmem.'' dedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe açık ara önde

Bülent Korkmaz, bu sezon ligde zirve mücadelesinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok önde olduğunu öne sürdü.

ülent Korkmaz, bu sezon ligde zirve mücadelesinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok önde olduğunu öne sürdü.

Trabzonspor'un bu oyun yapısıyla ve kadrosuyla ligi götürmesinin zor olduğunu savunan genç teknik adam, ''Beşiktaş gol bulmakta zorlanıyor. Nihat form tutar ve sakatlar düzelirse değişir mi, bilmiyorum. Gaziantepspor'dan çok umutluyum. Tabata ve İsmail gitti, ama ona rağmen çok iyi bir kadro. O kadronun başarılı olamaması benim için sürpriz olur. Gaziantepspor şampiyonluğa bile oynayabilir. Bursaspor'u da iyi buluyorum. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe tartışmasız önde. Arda gibi 30 milyon avro değerindeki oyuncunuz varsa, Elano ve Keita gibi 16 milyon avro eden oyuncularınız var ise Galatasaray'ın en iyi takımlar sıralamasında yükselmesi çok normal. Milan Baros, Hakan Balta, Kewell gibi oyuncuları saymıyorum. Rijkaard gibi çok kaliteli bir teknik adamın varlığı da Galatasaray'a maddi ve manevi olarak çok şey kazandırıyor. Rijkaard, Galatasaray'da çok başarılı olacak.'' diye konuştu.