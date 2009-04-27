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Spor

Korkmaz tartışılıyor!

Galatasaray'da şampiyonluk umutların azalmasıyla birlikte gelecek sezonun hesapları yapılmaya başlandı.

27 Nisan 2009 03:00


Galatasaray'da şampiyonluk umutların azalmasıyla birlikte gelecek sezonun hesapları yapılmaya başlandı. Gelecek sezon ile ilgili planların içinde ise teknik direktör Bülent Korkmaz ile devam edilip, edilmeyeceği sarı kırmızılı yönetimde tartışılmaya açıldı.

Ankaraspor beraberliği sonrasında şampiyonluk şansını mucizelere bırakan sarı kırmızılı takımda, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın maç içinde yaptığı değişiklikler tartışılıyor.

Galatasaraylı hiçbir yönetici maçın ikinci yarısında Milan Baros'un oyundan alınışına anlam veremezken, önümüzdeki günlerde yapılacak yönetim kurulu toplantısında genç teknik adamın durumunun masaya yatırılması bekleniyor.

Yönetim kurulunun büyük çoğunluğunda Bülent Korkmaz'a olan inanç azalırken, gelecek sezon genç teknik adam ile devam edilip edilmeyeceği tartışılacak.

Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Adnan Polat'ın gelecek sezon için ne yapacağı merakla bekleniyor. Polat'a yakın çevresi Bülent Korkmaz ile gelecek sezon yola çıkılmaması yönünde baskı yaparken, Adnan Polat'ın bu gelişmelere susarak cevap vermediği ve bu konuda nasıl bir karar vereceği yönünde fikrini belli etmediği öğrenildi.

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