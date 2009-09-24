Korkmaz: Galatasaray'ı dize getireceğiz!

Trabzonspor kaptanı Egemen Korkmaz, G.Saray'a gözdağı verdi: "Onları dize getireceğiz..." dedi.



Aklı Aslan'da

İstanbul Büyükşehir ve Antalyaspor galibiyetlerinin ardından yeniden havaya giren Trabzonspor’da kaptan Egemen Korkmaz’ın aklı ligin 9. haftasında oynayacakları Galatasaray maçında.

Sarı-kırmızılı takımın ligde attığı goller ve aldığı 6 galibiyetle rüzgar gibi estiğini ifade eden Egemen Habertürk'e, “Herkes şimdiden Galatasaray ile Fenerbahçe’nin 10. hafta oynayacağı maçı konuşuyor. Ancak unutulan bir şey var. G.Saray, F.Bahçe’den bir hafta önce bizimle oynayacak. Kadıköy’e yenilgisiz gitmeleri için önce bizi geçmeleri gerek. Onlar rüzgar gibi esse de biz de Karadeniz Fırtınası olup, Galatasaray’ı Sami Yen’de kendi seyircisi önünde yeneceğiz” dedi.

Bize saygısızlık yapılıyor

Kamuoyunda Galatasaray’ın Fenerbahçe maçına kadar sürekli kazanacağı havası yaratıldığına dikkat çeken bordo-mavili ekibin tecrübeli kaptanı “Bu yaklaşımsporun ruhuna aykırı ve Galatasaray’ın diğer rakiplerine saygısızlık. Hiçbir maç oynamadan kazanılmaz. Biz takım olarak çok iyi bir hava yakaladık ve bunu G.Birliği, G.Antep ve G.Saray maçlarındaki galibiyetlerle göstereceğiz” diye konuştu. Şampiyonluk yarışının iki takımarasında geçeceği iddiasının da geçerli olmadığının altını çizen Egemen sözlerini şöyle sürdürdü: “Kimin şampiyon olacağını konuşmak için erken. Fenerbahçe ve Galatasaray şu anda çok önde görünseler de lig sonuna kadar böyle gitmeleri imkansız. Mutlaka düşüş yaşayacaklar ve biz de farkı kapatacağız.”