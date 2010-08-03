Korkmaz: Biz tohum ektik meyvesini başkası yiyecek

T24 - Dört yıl önce kurduğu Başbakanlık Yatırım Ajansı görevinden ayrıldığını açıklayan Alpaslan Korkmaz, çok önemli tohumlar ektiklerini, meyvelerini ise yeni gelenlerin yiyeceğini söyledi. Korkmaz, akademik kariyerine dönüyor.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bundan dört yıl önce Türkiye’ye daha fazla yabancı yatırımcı çekmek için İsviçre’den getirdiği “süper danışman” Alpaslan Korkmaz, kendi kurduğu Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı başkanlığı görevinden 31 Ağustos itibariyle ayrılacağını açıkladı. Milliyet gazetesinden Melis Şenerdem'in haberi;



Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada Ajans’ın başına üç yıllık bir süre için geldiğini, geçen yıl kriz nedeniyle görev süresini bir yıl uzattığını ancak bayrağı teslim etme vaktinin geldiğini söyledi.



Korkmaz, “Benden sonra kim gelirse gelsin, hiç önemli değil. Biz çok önemli tohumlar ektik, çok güzel bir yapı kurduk diye düşünüyorum. Çok kurumsal ve profesyonel bir kurum oldu. Bundan sonra bizim ektiğimiz tohumların meyvelerini yiyecek bilahare ama aslında ülkemize yarayacak, memnunum” diye konuştu.





Adayları sordular



Korkmaz, görevden ayrılma kararının gerekçesini, “Çok yoğun tempoyla yapılan bir iş. Yorulmadım açıkçası ama dört yıl çok hızlı tempoyla çalıştık. Çok memnunum. Dünyanın tanıdığı, uluslararası çapta hizmet verebilen bir birim kurduk. Dört yıl önce Başbakan’a taahhüt ettiğim görevi yerine getirmiş oldum... İkincisi, benim eşim ve çocuklarım da İsviçre’de yaşıyor. Onlarla 3-4 haftada bir görüşebiliyorum. Birisi dokuz, birisi altı yaşında. Özlüyorum açıkçası, onlar da beni özlüyorlar. Başbakan durumu çok anlayışla karşıladı” sözleriyle anlattı.



Yatırım Ajansı’nın başına geçecek yeni isimle ilgili birkaç adayın kendisine de iletildiğini ve görüşünün sorulduğunu aktaran Korkmaz, “Öyle bir arkadaş olmalı ki iş dünyasına çok hakim olması lazım, dil bilmesi lazım, iyi diyalog kuran bir arkadaşımız olacaktır. Tabii kamu görevi olduğu için mevzuata hakim olması gerekiyor. Bütün bunları eminim Başbakanımız tartıyordur” dedi. Korkmaz, halefinin 31 Ağustos’a kadar atanmasını beklediğini de ekledi.





Üniversiteye dönüyor



Başbakanlık Yatırım Ajansı’nı kurmadan önce İsviçre’de yaşayan ve Neuchatel Üniversitesi’nde ders veren Korkmaz, yeniden akademik kariyere döneceği bilgisini de verdi. Korkmaz, Neuchatel Üniversitesi’nin yanı sıra Türkiye’de de bir iki üniversite ile görüştüğünü belirtirken “Çünkü Türkiye’yle bağımı koparmak istemiyorum ama ağırlığı İsviçre’ye veriyorum” dedi.



Alpaslan Korkmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Başbakanlık Yatırım Ajansı; bugün sahip olduğu profesyonel, kurumsal ve vizyoner yapı paralelinde, ülkemiz adına önemli çalışmalara imza atmaya devam edecektir. Görevde kaldığım dört yıla yakın bu süreç içerisinde vatanıma hizmet etmiş olmaktan ötürü büyük onur duydum. Sayın Başbakanımıza bana bu fırsatı verdikleri ve esirgemedikleri desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkürü borç bilirim” dedi.





İsviçre’den gelmişti



40 yaşındaki Korkmaz, İsviçre’de Neuchatel Üniversitesi’nde iş yönetimi okuduktan sonra yüksek lisans ve doğrudan yabancı yatırım ikna ve müzakere süreçleri konusunda doktora çalışması yaptı. Uluslararası müzakere, özel sektör-devlet ilişkisi, doğrudan yabancı yatırım gibi konularda ders verdi. Korkmaz, Türkiye’ye gelmeden önce İsviçre-Neuchatel Yatırım Promosyon Ajansı’nın başkanlığını ve Batı İsviçre Ekonomik Kalkınma Ajansı’nın da Başkan Vekilliği görevini yürütüyordu.







