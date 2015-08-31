Korkmaz ailesinin evine hırsız girdi

Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir’de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin evine hırsız girdiği ve aralarında manevi değeri de olan bazı eşyaların çalındığı bildirildi. Hırsızlık olayını, Korkmaz’ın ağabeyi Gürkan Korkmaz, Facebook hesabından duyurdu.

Hürriyet’te yer alan habere göre Gürkan Korkmaz, yaşananları Facebook hesabından "Bu sabaha karşı ailemin evine hırsız girmiş. Annemin evlilik yüzüğü ile üzerinde Ali İsmail yazan yüzüğü gibi manevi değeri olan eşyalar ile telefon, içinde para olan cüzdan, altın gibi maddi değeri olan eşyalar da çalınmış" diye duyurdu.