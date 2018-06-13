Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Millet Kıraathaneleri" diyerek başladığı, "Kek, simit, çay ve tatar böreği" ikram edileceğini duyurduğu vaadini eleştirdi. Muratoğlu, Erdoğan'ın son söylediği "Millet Bahçesi'nde vatandaşlarımız yuvarlanacak" sözlerini de hatırlatarak, "Korkarım Erdoğan'ın bundan sonraki vaadi; 'millet havuzlarında deve güreşi projesi' olacak!" dedi.

Muratoğlu'nun "Güçlü bir ülke için yuvarlan Türkiye!" başlığıyla (13 Haziran 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Erdoğan her geçen gün üzerine koyuyor, kendini geliştiriyor! “Bundan daha acayip ne diyebilir ki” diyorsun, vallahi buluyor; “Alacaksınız çoluğunuzu çocuğunuzu yanınıza, gideceksiniz millet bahçesine bu arada onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız.”

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Vizyon yatıp yuvarlanma, hedef 2053… “Nasıl gidiyor?” diye sorana; “Yuvarlanıp gidiyoruz işte!” dersin… “Bayıra karşı yatır beni, tırmala beni kaşı beni” şarkısını söylersin. Diğer adaylar diyor ki fabrika açacaklarmış! Şimdi git fabrikada çalış, kim uğraşacak? Onun yerine, yayıl parka bahçeye camış gibi yuvarlan çimende…

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Ye kekini, simidini, demle çayını, dolar 5 lira mı olmuş, Euro 6 lira mı? Kafam bunları alır mı? Yaşamak çok pahalıymış, yeni zamlar sıradaymış, umurumda mı?

Makarnayla 16 yıl yönetti, kek ile 5 yıl daha gider herhalde…

Faizler çıkmış yüzde 20'lere… İş kursan kuramazsın, yatırım yapsan yapamazsın. Haliyle işsizlik artacak. Bunca işsiz güçsüz genç nasıl oyalanacak? Yatacak, yuvarlanacak, kek yiyip memleket kurtaracak!

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Zira vatandaş borç batağına yuvarlanıyor. Bugün milletin bankalara 415 milyar lira kredi, 130 milyar lira kredi kartı borcu var. İkisini topla, 545 milyar lira!

Kıraathanede içerken çay, Türkiye'de 30 milyon insanın kredi borcu var. 4.5 milyon insanın borcu ya takibe alınmış, ya sicile işlenmiş, ya da varlık şirketlerine satılmış! 25 milyonun üzerinde icra dosyası söz konusu… Yakında evden atılacak zaten çayırda, bayırda yatacak!

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Şirketlerin yatacak yeri yok! Ticari krediler 1 trilyon 800 milyar lirada… İkisini toplayıp yuvarla, yaklaşık 2 trilyon 345 milyar lira… Şirketler geçen yıl batan kredilerini yapılandırdı. Oysa çoğu çoktan battı. Ödeyemeyecekleri kredi taksitlerinin gelmesini bekliyorlar.

Bankalara batık kredileri 3 yıl boyunca yapılandırıp durumu idare etme hakkı tanındı.

Batık oranı yüzde 3'te görünse de çoktan yüzde 10'u aştı!

Ödenir mi? Projeler belli… Millet parkı, millet kıraathanesi… Neden ödenmesin birtanesi?

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Arkadaş, 2012 yılı Türkiye'nin “500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yüksek teknoloji üreten 26 şirketi vardı. 5 yıl sonra 2017 yılında 12 şirketi kaldı! Diğerlerine ne oldu? Yuvarlandı!

Hadi teknolojiden, sanayiden geçtim. O kadar çayır, bayır vardı da hayvanlar niye yararlanamadı? 2017'de hiç hayvan ihraç edemedik.

Küçükbaşta yüzde 5350, büyükbaşta yüzde 400 artışla ithalat rekoru kırdık. Onları da mideye yuvarladık.

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Milleti saldım çayıra, Mevlam kayıra… Üretim, sanayileşme, tarım, hayvancılık, eğitim lazım değil! Yuvarlanırsak ülkemiz uçacak, ekonomimiz şahlanacak, dünya bizi kıskanacak. Korkarım bundan sonraki vaadi; “millet havuzlarında deve güreşi projesi”olacak!