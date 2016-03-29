'Korkan' inşaat firması kuruyan ağaçları yeşile boyadı

Bodrum'da 80 villa inşaatı yapılan yere diktiği ağaçlar kuruyan firma ağaçları yeşile boyadı. Çevreciler tepki gösterince firma , "Diktiğimiz ağaçlar kuruyunca panikledik, korktuk. Güzel görünsün diye yeşile boyadık. İyi niyetimizin kurbanı olduk" açıklamasını yaptı.

Doğan Haber Ajansı’dan (DHA) Yaşar Anter’in haberine göre, Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde site yapılacak bir alandan sökülen, hafriyat ve molozların bulunduğu bir yere dikilen ağaçların kurumaya başlaması üzerine işi yapan inşaat firması ilginç bir çözüm üretti. Püskürtme boyayla ağaçları yeşile boyadı. TEMA temsilcisi ve çevrecilerin sert tepkisiyle karşılaşan şantiye yetkilileri "Diktiğimiz ağaçlar kuruyunca panikledik, korktuk. Güzel görünsün diye yeşile boyadık, Aslında bu ağaçların kesilmesi için orman şefliğinden iznimiz vardı. İyilik yapalım derken kötü olduk" dedi.

Bitez Mahallesi’nde 80 villanın yapılacağı site inşasına başlayan inşat firması, alanda bulunan 45 fıstık çamı, çam, okaliptüs ve kıbrıs akasyası ağaçlarını kökünden söktü. Sökülen ağaçlar, hafriyatın da boşaltıldığı Ali Kelle Ağaçlandırma Sahası’na dikildi. Aradan geçen iki haftanın ardından inşaat yetkilileri, ağaçların kuruduğunu gördü. Firma çalmhışanları, 4 gün önce çözüm için ağaçları püskürtme yağlı boyayla yeşile boyadı. Konudan haberdar olan TEMA Vakfı Bodrum Gönüllüleri yetkilisi Haluk Ortaç, beraberindeki üç gönüllüyle birlikte ağaçları inceledi; şirket yetkilileriyle görüştü.

Ardından açıklama yapan Ortaç, "İnsanlar tepki göstermesin diye yeşile boyamışlar. Kuruyan ağaçların yeşile boyandığını görünce şok olduk. Ancak ağaçların zaten kesim izni varmış. Ağaçları kesmek yerine kökünden sökerek ağaçlandırma alanına dikmişler. Biz bu alanı Ali Kelle Ormanı Ağaçlandırma Alanı olarak kullanıyorduk. Tabi üzücü bir durum. Kuruyan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesini talep ettik, kabul ettiler" dedi

Şantiye yetkililerinden Recep Kaplan ise "Bizi yeşil düşmanı gibi gösteriyorlar. Oysa ki bu ağaçların kesilmesi için ilgili makamlardan gerekli izinleri aldık. Ancak kesmeye kıyamadık yerlerini değiştirdik. Ancak ağaçlar kuruyunca yanlış anlaşılırız düşüncesi ve güzel görünsün diye kuruyan ağaçları yeşile boyadık. Sonuçta iyi niyetimizin kurbanı olduk. Aslında yaptığımız yasal bir olay" diye konuştu.

Şantiye Müdürü Osman Altıntop ise "Tapulu mülkümüz içinde kalan ağaçları inşaat yerleşim alanında olduğu için kesme izni aldık. Ancak kesmeye kıyamadık. Ağaçların bulunmadığı yerde, Ali Kelle Ormanı’nın kenarına dikerek tutmasını bekledik. Yüzde 90’ı kurudu. Birkaç tanesi tutu. Çevreden tepki almayalım ve kötü görünmesin diyerek ben boyadım" dedi.

Öte yandan Bodrum Orman İşletme Şefliği yetkililerinin bugün inşaat alanında inceleme yapacağı belirtildi.