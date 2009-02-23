Koridorda 15 dakika ağladım

Sinema kariyerinde ilk defa Oscar ödülünü alan ve bu ödülü kazanan ilk İspanyol kadın oyuncu olan Cruz, İspanyol basınında yer alan demeçlerinde, "İnanılmaz oldu. Aday olan 5 aktrisi sunmaya başladıklarında tamamen histerik bir hal aldım, çok sinirliydim, bayılmak üzereydim. Ne olacağını bilemiyordum. Ancak ismimi duyup sahneye çıkınca biraz rahatladım. Ödülü aldıktan sonra koridora saklanıp 15 dakika durmadan ağladım ve telefonla konuştum" dedi.Oscar ödülünün kendisi için "bir çocukluk hayali" olduğunu ifade eden Cruz, Oscar heykelciğini eline aldıktan ancak 5 dakika sonra bakmaya cesaret edebildiğini kaydetti.Bu arada İspanyol basını da Oscar kazanan ilk İspanyol kadın olması sebebiyle Penelope Cruz'u bugünkü manşetlerine çıkarıp, övgüler yağdırdı. El Pais "Hollywood, Penelope Cruz'un düşünü Oscar ile taçlandırıyor", ABC "İspanyol aktris için ilk Oscar", El Mundo "Pe, Amerikan rüyasının en yükseğine ulaşıyor", La Vanguardia "Penelope, Oscar'ı kazanıyor" başlıklarını attı.