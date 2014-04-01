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Dünya
Deutsche Welle

Korgeneral yolsuzluk suçlaması

Çin'de büyük bir mal varlığı bulunan eski Korgeneral Gu Junshan, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle yargılanmaya başladı.

01 Nisan 2014 21:06


Çin'de iki yılı aşkın süredir devam eden soruşturmanın ardından, eski Korgeneral ve Çin Askeri Lojistik Başkan Yardımcısı Gu Junshan hakkında devlet parasını kötüye kullanma, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma suçlarından dava açıldı.

Global Times gazetesi, davanın şimdiye kadar Çin'de 2006 yılından bu yana üst düzey bir askeriye mensubuna açılmış en büyük dava olduğunu bildirdi.

Gu hakkında iki yıldır soruşturma yürütülüyordu. Ocak ayında Çin devlet basın organları, eski Korgeneral Gu'nun Pekin'de sayısız dairesi ve Henan vilayetinde devlete ait bir villaya sahip olduğunu bildirmişti. Yine aynı dönemlerde Caixin adlı dergi Gu'nun mal varlığı içinde zimmete geçirilen altın kaplama bir tekne ve lavabo ve Mao'ya ait altından bir büstün olduğuna yer vermişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bir yıl önce göreve geldiğinde, ülkedeki yolsuzluklara savaş açacağını açıklamış, Komünist Parti içinde yolsuzluğa bulaşanların uzun vadede partiyi yok edebilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Çin Devlet Başkanı, siyasilerin ve üst düzey askeri yöneticilerin de gerekli soruşturmalara maruz kalacaklarını ifade etmişti. Ancak şimdiye kadar yolsuzluğa karşı önlemler devreye sokulmadığından Şi eleştirilere maruz kalıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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