-Korgeneral Özkılıç serbest bırakıldı İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 5 muvazzaf askerden 2 albay ile 2 uzman çavuş tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Korgeneral Teyfik Özkılıç ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. İstanbul Merkez Komutanlığına ait araçla sabah saatlerinde adliye getirilen Korgeneral Özkılıç ile 2 albay ve 2 uzman çavuş, burada soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından sorgulandı. Savcılıktaki sorgularının ardından 2 albay ve 2 uzman çavuş tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Korgeneral Teyfik Özkılıç ise Savcı Ayar tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.