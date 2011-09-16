T24 LogoT24 Logo
Gündem

Korgeneral Özkılıç serbest bırakıldı İSTANBUL (A.A)

16 Eylül 2011 19:47

-Korgeneral Özkılıç serbest bırakıldı İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 5 muvazzaf askerden 2 albay ile 2 uzman çavuş tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Korgeneral Teyfik Özkılıç ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. İstanbul Merkez Komutanlığına ait araçla sabah saatlerinde adliye getirilen Korgeneral Özkılıç ile 2 albay ve 2 uzman çavuş, burada soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından sorgulandı. Savcılıktaki sorgularının ardından 2 albay ve 2 uzman çavuş tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Korgeneral Teyfik Özkılıç ise Savcı Ayar tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24