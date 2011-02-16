Korgeneral Özarslan annesinin cenazesine özel izinle katıldı

T24 - Balyoz davası kapsamında tutuklanarak Hasdal Cezaevi’ne gönderilen 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan’ın annesi Bedriye Özarslan, oğlunun tutuklama haberini tedavi gördüğü GATA Hastanesi’nde aldı. Ancak Bedriye Özarslan yaşamını yitirdi. Korgeneral Özarslan özel izinle annesinin cenazesine katıldı.



Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Bir hafta önce ayağındaki kırık nedeniyle hastanede tedavi altına alan Bedriye Özarslan, geçtiğimiz cumartesi günü oğlunun tutuklanma haberini alınca fenalaştı. Tansiyonu 6’ya düşen yaşlı kadın, Yoğun Bakım Ünitesi’nde gözetim altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşlı kadın bir gün sonra yaşamını yitirdi. Bir yakını “Korgeneral Özarslan, babasının ölümünde de görevi başındaydı. Şimdi de vatanı için annesinin yanında olamadı. Annesi son zamanlarda ‘Oğluma birşey olacaksa ben öleyim. Onu o şekilde görmeyeyim’ diyordu. Oğlunun suçsuz yere tutuklanacak olmasından çok korkuyordu” diye konuştu.







Korgeneral Özarslan özel izinle cenazede



"Balyoz" davası kapsamında tutuklanan Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan özel izinle annesinin cenazesine katıldı.

"Balyoz" davası kapsamında tutuklanarak Hasdal Cezaevi’ne gönderilen 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan’ın annesi Bedriye Özarslan, oğlunun tutuklama haberini siroz tedavisi gördüğü GATA Hastanesi’nde almıştı.

Bedriye Özarslan bu haberin ardından fenalaşıp, hayatını kaybetmişti.

Özarslan bugün aldığı özel izin ile annesinin cenazesine katıldı.

84 yaşında ölen Bedriye Özarslan'ın Selimiye Camii'ndeki cenazesinde Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'in de çelengi bulunuyor.



