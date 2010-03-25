T24 - Harp Akademileri Komutan Yardımcısı Korgeneral Yurdaer Olcan, "Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında sorgusu ardından tutuklanaması istemiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Korgeneral Olcan "delil durumu" ve "kaçma şüphesi bulunmaması" gerekçeleriyle serbest bırakıldığı öğrenildi.



Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Adliyesi'ne öğle saatlerinde davet üzerine "Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında ifade vermeye gelen Korgeneral Olcan'ın, Özel Yetkili Savcılar'a ifade verdi. Savcıların tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk ettikleri Korgeneral Olcan, mahkemece serbest bırakıldı.



Korgeneral Olcan'ın ifadesi sırasında ses kaydının alındığı da belirtildi.





'Olcan'ın sağlık sorunları var'





Olcan'ın avukatı Şener Atılgan, müvekkilinin Cumhuriyet savcıları Süleyman Pehlivan ve Ali Haydar tarafından ifadesinin alındığını söyledi. Olcan'a kaç soru sorulduğunu bilmediğini ifade eden Atılgan, müvekkilinin sağlık sorunu olduğunu dile getirdi:



''Biz kendiliğimizden geldik zaten. Yani ameliyat olma durumu vardı. Ama bu operasyonla beraber, 'kendimizden gidelim, ifademizi verelim, bir yanlış anlaşılmaya meydan verilmesin' dedik'.'



Avukat Atılgan, müvekkili Olcan'ın, ''Örgüt üyeliği'' iddiasıyla mahkemeye sevk edildiğini de sözlerine eklerken Olcan'ın diğer avukatı Armağan Güner de müvekkilinin boyun fıtığı rahatsızlığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi.



Güner, ameliyat olmadan önce Cumhuriyet savcılarını aradıklarını ve savcının kendilerine gün vermesi üzerine bugün adliyeye ifade vermeye geldiklerini kaydetti.





Bek ve Otuzbiroğlu ifade vermeye gelmedi





Bu arada Korgeneral Olcan'ın, ''Delil durumu'' ve ''Kaçma şüphesi bulunmaması'' gerekçeleriyle serbest bırakıldığı öğrenildi.



İfade vermeye çağrılan diğer isimlernden Kuzey Deniz Saha Komutanı Mehmet Otuzbiroğlu ve 6. Ordu Komutanı Korgeneral Nejat Bek ise sağlık raporlarını gerekçe gösterek ifade vermeye gelmediler.

