Korgeneral Karataş, Siirt Valisi Atik'i ziyaret etti

SİİRT, (DHA)- VAN Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Siirt Valisi Ali Fuat Atik\'i makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Bölgede çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt\'e gelen Korgeneral Salih Karataş, Vali Atik’i ziyaret ederek, basına kapalı bir görüşme yaptı. Vali Atik tarafından karşılanan Korgeneral Karataş, valilik şeref defterini imzaladı. İçişleri Bakanlığı\'nca Van Asayiş Kolordu Komutanlığı\'na atanan Korgeneral Karataş, Vali Atik şahsında Siirt halkına sevgi ve saygılarını ilettiğini söyledi. Vali Atik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Korgeneral Çetin’e yeni görevinin hayırlı olması ve başarı dileğinde bulundu.

Vali Atik, ziyaret anısına Korgeneral Karataş’a üzerinde Türkiye haritası işlemeli Siirt Tiftik battaniyesi hediye etti. Ziyarette; 3\'üncü Komando Tugay Komutan Tuğgeneral Selçuk Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kemal Benek de hazır bulundu.

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