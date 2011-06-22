-KORGENERAL GÜLER TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında, mahkemeye sevk edilen 3 muvazzaf askerden 2'si tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Korgeneral Ziya Güler'in de aralarında bulunduğu 3 muvazzaf askerin sorguları tamamlandı. Mahkeme, Korgeneral Güler ile Astsubay Bülent Akalın'ın tutuklanmasına karar verirken, bir binbaşı ise serbest bırakıldı.