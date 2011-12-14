Korgeneral Bek'i de dolandırdılar

T24- Balyoz Planı davasının tutuklu sanıklarından eski Adana 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Nejat Bek'in de (61) kontör dolandırıcılarının tuzağına düştüğü ortaya çıktı.







Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Balyoz davasının tutuklu sanıklarından, 6’ncı Kolordu Eski Komutanı Korgeneral Nejat Bek’in iki yıl önce kontör dolandırıcılığı kurbanı olduğu ortaya çıktı. 61 yaşındaki Nejat Bek’in kendisini komiser olarak tanıtan bir kişi tarafından ’Telefon hattınızdan Ergenekon’la kötü amaçlı konuşmalar yapılmış. Bu kişileri yakalamaya çalışıyoruz’ denilerek 2 bin 600 lira dolandırıldığı iddia edildi.





Adana’da iddiaya göre 8 Kasım 2009’da Korgeneral Nejat Bek’i cep telefonundan arayan bir kişi kendisini Ankara Emniyet Müdürlüğü istihbarat biriminde görevli komiser olarak tanıttı. Korgeneral Bek’e, ’Hattınız kopyalanmış. Değişik illerde Ergenekon örgütüyle konuşmalar yapılmış. Görüşmeyi yapan kişilerin izini sürüyoruz, bunları yakalayabilmemiz için acilen kontöre ihtiyacımız var’ dedi. Korgeneral Bek de, kendisini arayan kişiye inanıp 2 bin 600 liralık kontör gönderdiği belirtildi. Dolandırıldığını anlayan Korgeneral Bek, Cumhuriyet Savcılığına ve emniyete suç duyurusunda bulundu.





Şikayet üzerine yapılan araştırmada Korgeneral Bek’i dolandıran kişinin kullandığı cep telefonunun yaklaşık 10 yıl önce İngiltere’ye yerleşen ve orada yaşayan kişinin adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Sahte belgelerle alındığı tahmin edilen hattın görüşmeyi Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden yaptığı saptandı. Adana Cumhuriyet Savcılığı, suçun Adana sınırları içinde işlenmemesi nedeniyle yetkisizlik kararı verip dosyayı Akçakale Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi.





