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Yaşam

'Körfeze yardım' konserleri geliyor

Obama, Meksika Körfezi’nde çevre felaketine yol açan ham petrol sızıntısını durdurmak amacıyla kriz masası toplantısı yaptı.

12 Mayıs 2010 03:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, Meksika Körfezi’nde çevre felaketine yol açan ham petrol sızıntısını durdurmak amacıyla Beyaz Saray’da bir kriz masası toplantısı yaptı.

ABD kıyılarında çevre felaketi - FOTO GALERİ

Obama, Nobel Fizik Ödülü sahibi Enerji Bakanı Steven Chu’dan, BP yetkilileriyle görüşmesi için Houston’a gitmesini istedi. Amerikalı şarkıcılar da Meksika Körfezi’ndeki yoğun petrol tabakasından etkilenenlere yardım için konser verecek. ‘Gulf Aid’ (Körfeze Yardım) adıyla pazar, New Orleans’ta düzenlenecek konsere Lenny Kravitz, Ani DiFranco, Mos Def, Allen Toussaint, Zachary Richard, Jeremy Davenport adlı müzisyenler katılacak. BP ise eskisi başarısız olan kapak-baca sisteminin yerine daha küçüğünü deniz dibine indirmeye hazırlanıyor. Firme, ABD yönetiminden, ‘sudaki petrolü seyreltici ve yüzeye ulaşmasını engelleyici kimyasalların sürekli olarak su altında püskürtülmesi’ konusunda onay aldı.  Seyrelticiler daha önce bu kadar derinde denenmediği için çevreyle ilgili etkilerinden ötürü kaygılar söz konusu. BP ‘silindir şapka’ adlı daha küçük bir supapla yeni bir denemede de bulunacak.


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