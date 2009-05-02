Körfezde korku dolu 2 saat

Şiddetli fırtınaya yakalanan deniz otobüsü 100 yolcusuyla birlikte 2 saat açıkta bekledi.Yolcular gemiyi korku içinde boşalttı.



Kocaeli’nde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağmur zor anlar yaşattı. İzmit iskelesinden Karamürsel İlçesi'ne gitmek için hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Akçakoca deniz otobüsü de fırtına nedeniyle iskelelere yanaşamayınca, 100 yolcusuyla birlikte 2 saat açıkta bekledi. Deniz otobüsü İzmit iskelesine güçlükle yanaşırken, yolcular gemiyi korku içinde boşalttı.



Fırtına izin vermedi



İzmit Körfezi'nin doğusunda daha etkili olan fırtına saat 19.00 sıralarında daha da şiddetlendi. Saat 18.30'da İzmit iskelesinden Karamürsel İlçesi'ne gitmek üzere hareket eden ve içinde 100 kadar yolcu bulunan Akçakoca adlı deniz otobüsü Ulaşlı ve Karamürsel iskelelerine fırtına nedeniyle yanaşamadı. Bu arada deniz otobüsünün kaptan köşkünün camlarındaki silecekler de kırıldı.



İskelelere yanaşamayan deniz otobüsü, Gölcük açıklarına kadar gelerek burada yaklaşık 2 saat bekledi. Fırtına şiddetini biraz azaltınca deniz otobüsü İzmit iskelesine geri dönerek yolcularını burada indirdi. Büyük korku yaşayan yolcular Karamürsel İlçesine otobüslerle döndü.

