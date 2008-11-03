Körfez tahvili geliyor

Hükümet, küresel krizi fırsata dönüştürmek için harekete geçti. Körfez sermayesini çekmek için kâr-zarar hesabına dayalı faizsiz sistemle çalışan Körfez Tahvilleri geliyor.



İlk etapta 500 milyon ile 1 milyar YTL arasında çıkarılması planlanan tahvil için hazırlanan yasa taslağı Başbakanlık’a sunuldu. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, taslağın Bakanlar Kurulu'nda görüşüldükten sonra Meclis'e sevk edilerek, kısa sürede yasalaşmasını beklediğini söyledi.



Esas kağıt ihracı



2003 yılında, "Sukuku İcara" adı altında düşünülen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen Körfez Tahvilleri için yasal hazırlıklar tamamlanarak Başbakanlık'a sunuldu. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, "Sukuku İcara" ismine sıcak bakmadığını belirterek, "Körfez Tahvili denilebilir ya da farklı isimler altında tahvil çıkarılabilir" dedi.



Şimşek, kâr-zarar ortaklığı esasına göre çalışacak ve Hazine Garantisi'ne sahip olacak sistemin borçlanma yoluyla ekonomiye yeni bir kaynak sağlayacağını anlattı. Türkiye'nin şartlarına uygun Varlığa Dayalı Menkul Kıymet veya Gelir Ortaklığı Senedi benzeri bir kağıt ihracının esas alındığı öğrenildi.



Kamu gayrimenkulleri ile otoyol, baraj ve köprü gibi altyapı tesislerinin gelirlerine endeksli olan bu kağıtlar, kâr-zarar ortaklığı gibi işleyecek. İhraç edilen tahvili alanlar, tahvilin teminatı olan varlıkların getirisine ortak olacaklar.



Hazine garantisi var



Uygulamada, alıcıların kuşkusunu gidermek için belli bir kar garantisi verilmesinin üzerinde de duruluyor. Ancak kâr-zarar sistemine göre çalışacak olan sistemde kâr garantisi vermek yerine tesisin ekonomik getirisinin alıcılara pazarlanması planlanıyor. Öte yandan kağıtların geri alınmasında sorun yaşanmaması için hazine garantisi sağlanması da söz konusu.



Ekonomiye yeni kan



Hükümet, küresel mali krizin yarattığı dış finansman sıkışıklığını aşmak için farklı seçeneklere yöneldi. Körfez ülkelerinde pazarlanacak olan tahvillerin ilk etapta 1 milyar dolar olarak çıkarılması planlanıyor. Sistemin performansına göre 10 milyar dolarlık bir tahvil ihracı öngörülüyor. Körfez sermayesinin faiz hassasiyeti nedeniyle kar-zar ortaklığı esas alınarak hazırlanan tahvillerin satışına yasanın çıkmasının ardından başlanacak.



Sistem nasıl çalışacak?



Menkul Kıymet veya Gelir Ortaklığı Senedi şeklinde düzenlenecek olan tahvillerde otoyol, köprü ya da baraj gibi alt yapı yatırımlarının satışı düşünülüyor. Baraj, otoyol ya da köprünün gelirleri dikkate alınarak hazırlanacak olan tahvil, kâr-zarar sistemine göre satılacağı için Körfez sermayesinin faiz çekincesi ortadan kaldırılacak. Tahvillerin satışı aşamasında Körfez sermayesine yönelik kapsamlı bir tanıtım çalışmasının yapılması planlanıyor. Körfez ülkelerinde tanıtım toplantılarının yapılmasının yanı sıra gelirler hakkında Körfez ülkelerindeki tv kanallarına reklam verilmesi düşünülüyor.





Katılım bankaları devrede olacak



Körfez tahvilinin ihracında faizsiz sistemle çalışan Katılım Ortaklığı Bankalarından yararlanılması planlanıyor. İlerleyen aşamada katılım Ortaklığı Bankalarının Körfez ülkelerinde kendi tahvillerini pazarlaması planlanıyor. Katılım Ortaklığı Bankalarının kendi varlıkları ya da sahip oldukları bir ticaret merkezinin, ekonomik getirisi yüksek bir iştirakin değerini tespit ettirdikten sonra bunların bir bölümünü tahvil olarak çıkararak körfez ülkelerinde pazarlamasına imkan verilecek. Bununla körfez sermayesi ile Türk piyasaları arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ve finans kesimine taze para girişinin sağlanması amaçlanıyor. Ekonomiye taze kan getirecek olan Körfez tahvili küresel krizin fırsata dönüştürülmesi amacıyla atılacak olan en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Özelleştirmeler yoluyla ülkemize sınırlı sayıda giriş yapan Arap sermayesinin Körfez tahvili aracılığıyla Türk piyasalarına girişinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. (Yeni Şafak)

