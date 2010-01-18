Körfez sermayesinin gözü Türkiye'de

T24- Katarlı büyük bir şirket, Çelik Motor için Anadolu Grubu'na ortaklık teklif etti. Şirketin, Anadolu Grubu yöneticilerini 4 kez ziyaret ettiği, ancak olumlu cevap alamadıkları öğrenildi.



Çelik Motor'un Genel Müdürü Alp Evcimen, ortaklık teklifini doğrularken "Her seferinde farklı bir oran teklifiyle geldiler. İstedikleri hisse oranları yüzde 25'ten 75'e kadar değişiyordu. Azınlık hisseyle bile olsa Türkiye pazarına girmek istiyorlar." dedi. Katarlıların ortaklık için ilgilendiği Çelik Motor bünyesinde Güney Koreli Kia ve Amerikan Cooper lastiklerinin distribütörlüğü, kiralama ile LPG dönüşüm sistemleri yer alıyor. Şirket, 2008 yılında 400 milyon dolar ciro yapmıştı. Ancak ekonomik kriz sebebiyle 2009'da ciro 250 milyon dolara geriledi. Otomotivin Anadolu Grubu içinde önemli bir sektör olarak rol aldığını hatırlatan Evcimen, bu sebeple grubun İcra Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın teklifi reddettiğini söyledi.



Kia'nın bu yıl yeni model atağıyla eski günlerine döneceğini ifade eden Çelik Motor Genel Müdürü Evcimen, 2009'da hem küresel kriz hem de model sıkıntısı gibi sebeplerle istenilen satış rakamlarına ulaşamadıklarını vurgulayarak, "4 yıl üst üste SUV sınıfında lider olduğumuz Sorento ve Sportage bir hayli yaşlandı. Cerato'nun da model değişimi oldu. Bu da bize bir miktar pazar kaybettirdi. Geçen yıl 6 binin üzerinde satış gerçekleştirdik. Bu yıl 10 bin çıtasına ulaşmak istiyoruz." dedi. 50'nci yıla özel kampanyalarla agresif satış politikası izleyeceklerini dile getiren Evcimen, lokomotif modelin yeni Cerato olacağını ve bu modelde satış rakamının 4 bine yaklaşacağını aktardı. Evcimen, "Şubat sonunda yeni Sorento ile B segmenti MPV aracımız Venga gelecek. Mayısta küçük SUV modelimiz Sportage pazara sunulacak. Ve bu model eylülden itibaren vergi avantajlı 1.6 litrelik motora kavuşacak." açıklamasını yaptı. Kia, Rio modelinin başlangıç fiyatını 21 bin TL'ye, cee'd modelininkini ise 30 bin TL'ye çekti.



Anadolu Grubu 50 yıldır otomotivde



Anadolu Grubu, 1992'de Japon Honda'yı Türkiye ile tanıştırmıştı. Yüzde 50-50 ortaklıkla 1997'de Şekerpınar fabrikası üretime başladı. Fabrikanın 100 bin adetlik kapasiteye ulaşması ve toplam yatırımın 320 milyon dolar olması bekleniyordu. 2002'de ekonomik krizin de etkisiyle sermaye artırımı konusuna sıcak bakmayan Anadolu Grubu, yüzde 50'lik hisseyi 37 milyon dolara Honda'ya sattı. Grupta üretim olarak yine diğer Japon ortaklığı Isuzu kaldı. Grubun en eski otomotiv şirketi Çelik Motor ise 1960'ta Jawa motosiklet ve Skoda kamyonetlerini satmak için kuruldu. 1985'te Rus Lada'nın distribütörlüğünü üstlendi. 2001'de Kia'nın distribütörlüğünü alan şirket, Cooper ve Avon lastikleri, Çelik Motor Filo ve Çelik Motor LPG dönüşüm sistemlerine sahip.