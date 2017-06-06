Körfez krizi: Türkiye Katar'ı kurtarabilir mi?

Çeviri: Gonca Tokyol

Türkiye’nin Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki gerilimde nasıl bir rol oynayabileceğini değerlendiren Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Ahmet Kasım Han, Ankara’nın bölgedeki son gelişmeler sebebiyle kendisini ‘köşeye sıkışmış’ hissettiğini ve ABD ile Suudi Arabistan’ı ‘mutsuz’ etme riskini alarak Katar’ı destekleyeceğini söyledi.

Middle East Eye’dan Suraj Sharma’ya konuşan Han, gerginliğin ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti sonrasında arttığına dikkat çekerek, “Washington, eğer destek veriyor değilse bile durumun farkında ama Ankara, ABD ve Suudi Arabistan’ı mutsuz etme riskine rağmen Katar’ı destekleyecek. Ankara, ABD’nin Suriye’de YPG’yi desteklemesi ve Musul ile Irak’ın genelinde Türk etkisinin yitirilmesi de dahil olmak üzere Körfez bölgesinde yaşanan son gelişmelerden dolayı kendini köşeye sıkışmış hissediyor” dedi. Han, Ankara’nın Doha’yla olan ekonomik bağlarını da sürdürmek istediğini kaydetti.

"Türkiye'nin Katar'ı kurtarmak için

şimdilik yapabileceği çok fazla şey yok"

Katar’ı desteklese de Türkiye’nin duruma askeri olarak müdahale etmesinin ihtimaller arasında olmadığını ifade eden Han, “Katarlılar sıklıkla Türk askeri varlığını, Bahreyn gibi komşularını tehdit etmek için kullandılar ama bunun gerçekte hiçbir temeli yok ve Türkiye için de hiçbir zaman bir olasılık olmayacak. Ayrıca askeri üs konusuna gelirsek, ABD’nin Katar’daki üssü Katarlılar için Türklerinkinden daha büyük bir güvenlik sağlıyor” diye konuştu. Şu anda Türkiye’nin ‘Katar’ı kurtarmak’ için yapabileceği çok fazla şey olmadığını ifade eden Han, şöyle devam etti:

“Ankara’nın yapabileceği tek şey, Katar’ın Suudi Arabistan’dan gelecek imtiyazlar listesini kabul etmesini beklemek ve sonrasında da bu imtiyazların bir kısmını yumuşatarak Doha’ya yönelik zararı azaltmaya çalışmak.

"Türkiye'nin Suudi Arabistan'a

karşı herhangi bir konumsal avantajı yok"

"Suudiler, Katar’ın Müslüman Kardeşleri desteklemek gibi hareketlerini varoluşsal bir tehdit olarak görüyorlar. Müzakereye yatkın oldukları noktayı geçtiler, yani Türkiye’nin denese de yapabileceği çok az şey var. Türkiye’nin Suudilere karşı herhangi bir konumsal avantajı yok.”