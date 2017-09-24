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Spor

Körfez Festivali, İzmir'e çok yakıştı

İZMİR, (DHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Körfez Festivali, festivalin ana etkinliği olan İzmir Arkas Körfez Yarışı'nın ardından sona erdi

24 Eylül 2017 20:46

İZMİR, (DHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Körfez Festivali, festivalin ana etkinliği olan İzmir Arkas Körfez Yarışı\'nın ardından sona erdi.

Üç gün süren festival boyunca tam bir görsel şölen yaşanırken, yelkenler körfeze ayrı bir hareketlilik getirdi. İzmir BŞB\'nin öncülüğünde Arkas Holding, Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Konak Pier işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen İzmir Körfez Festivali, \"Hem İçindeyiz Denizin Hem de Şenlikli Kıyılarında\" sloganıyla gerçekleşti. Kano yarışları eşliğinde başlayan festivalin start düdüğünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan çaldı. 

Konak Pier ile Kordon arasında yapılan kano gösterileri İzmirlilerin hayranlığını kazandı. Kano Yarışları\'ndan sonra, heyecan bu kez Karşıyaka kıyılarına taşındı. İzmir\'in de bir uluslararası yat yarışı olması gerektiğine inançla yola çıkan Arkas, 6 yıl sonra ilk defa Körfez\'le yelkenlerin buluşmasına fırsat sağladı. Festivalin ana etkinliği olan İzmir Arkas Körfez Yarışı bir rekor imza atarak 43 tekne ve 400\'e yakın yarışçıyı ağırladı. Denizle dolu iki gün boyunca İzmirli gençler ve çocuklar yelken ve deniz sevgisi, takım ruhu olma hissini yaşadı. Festivale büyük ilgi gösteren İzmirliler, verilen konserlerle unutulmaz anlar yaşadı.

 

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