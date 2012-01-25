-Korelilerden Vanlı depremzedelere yardım İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - Gemi klaslama kuruluşu Korean Register of Shipping (KR), Vanlı depremzedeler için 50 bin dolarlık bağışta bulundu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Deniz Ticaret Odasında düzenlenen törenle bağış çekini teslim aldı. Bakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, bugün çok anlamlı bir dostluğun, dayanışmanın örneğini gösteren toplantı dolayısıyla bir arada olduklarını vurguladı. Türkiye ile Kore ilişkilerinin yarım asırdan fazla geçmişe sahip olduğunu dile getiren Yıldırım, ''Özellikle Kore Savaşında Koreli dostlarımızla omuz omuza Kore'nin bağımsızlığı, geleceği için mücadele eden gazilerimiz, bizler ile Kore arasındaki dostluk köprüsünü kuran en önemli insanlardır. Bugün bu dostluk aynı tazeliğini, aynı sıcaklığını muhafaza ediyor'' diye konuştu. Koreli gemi klas kuruluşu KR'nin Van'daki depremzedelere yönelik yardımını çok önemsediğini ve anlamlı bulduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: ''Çalışanlar, kendi aralarında bir araya gelerek maaşlarından biriktirdikleri bu anlamlı yardımı zordaki Türk kardeşlerine ulaştırmak için böyle bir yola girmişler. Doğrusu bu bizi çok gururlandırdı, çok heyecanlandırdı. Bu ince düşüncelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Türkiye, Van depremi ile bir kez daha dayanışmanın, kardeşliğin doruğa çıktığı bir dönemi yaşadı. Yurt içi ve yurt dışından, dünyanın her tarafından akın akın insanlar Van'da yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için adeta yarıştılar.'' Binali Yıldırım, Van'da 11 çadır kent kurduklarını, 17 bin konteyneri bölgeye sevk ettiklerini, birçok prefabrik konutları da hemen devreye soktuklarını kaydetti. Şu anda 3 bin 984 kalıcı konutun inşaat, 11 bin konutun da ihale halinde olduğunu belirten Yıldırım, 2012 bütçesine Van depreminin yaralarının sarılması için 2 milyar liralık ilave bütçe koyduklarını hatırlattı. Bunun yaklaşık 1,3 milyar dolara karşılık geldiğinin altını çizen Yıldırım, ''Hayatını kaybedenleri geri getiremeyiz. Orada yaşanan acıları telafi edemeyiz. Ancak o bölgedeki insanlarımızın ihtiyaçlarını görmek, onları tekrar hayata döndürmek ve o topraklara sahip çıkmalarına vesile olmak hükümetimizin en önemli görevleri arasındadır'' dedi. Koreli gemi klaslama kuruluşu KR'nin 1960 yılından beri faaliyetini sürdürdüğünü, kuruluşun 2 bin 700 civarında gemiyi klasladığını kaydeden Yıldırım, Türkiye'de Bakanlığın 2008 yılından beri KR'ye yetki verdiğini söyledi. Kore ile Türkiye arasında ilişkilerin öne çıktığı alanın denizcilik olduğuna işaret eden Yıldırım, bu doğrultuda birçok Türk armatörün Kore ile gemi inşasıyla ilgili işbirliği yaptığını vurguladı.