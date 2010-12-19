-KORE GERİLİMİNE "KIRMIZI HAT" ÖNERİSİ SEUL (A.A) - 19.12.2010 - Kuzey Kore'yi ziyaret eden Amerikalı yetkili Bill Richardson, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında, askeri "kırmızı telefon hattı" kurulmasını önerdi. New Mexico Valisi Richardson, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, önerdiği bu telefon hattının ortak sınırda meydana gelen olaylarla ilgili kullanılmasını istediğini de söyledi. Kuzey Kore'nin Güney ile sınırına konuşlanan askerlerin komutanı General Pak Rim-Su ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Richardson, bir de hem Kuzey hem de Güneyli yetkililerden oluşan bir askeri komisyon kurulmasını önerdiğini de anlattı. ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton zamanında enerji bakanı olan kıdemli diplomat Richardson, resmen özel temsilci sıfatını taşımasa da, ABD adına, Kuzey Kore ile ilgili meselelerde sıklıkla bölgeyi ziyaret ederek temaslarda bulunuyor ve Kore yarımadasında gerilimin düşürülmesi yönünde çaba sarfediyor.