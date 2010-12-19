T24 LogoT24 Logo
Dünya

KORE GERİLİMİNE "KIRMIZI HAT" ÖNERİSİ SEUL (A.A)

19 Aralık 2010 16:48

-KORE GERİLİMİNE "KIRMIZI HAT" ÖNERİSİ SEUL (A.A) - 19.12.2010 - Kuzey Kore'yi ziyaret eden Amerikalı yetkili Bill Richardson, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında, askeri "kırmızı telefon hattı" kurulmasını önerdi. New Mexico Valisi Richardson, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, önerdiği bu telefon hattının ortak sınırda meydana gelen olaylarla ilgili kullanılmasını istediğini de söyledi. Kuzey Kore'nin Güney ile sınırına konuşlanan askerlerin komutanı General Pak Rim-Su ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Richardson, bir de hem Kuzey hem de Güneyli yetkililerden oluşan bir askeri komisyon kurulmasını önerdiğini de anlattı. ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton zamanında enerji bakanı olan kıdemli diplomat Richardson, resmen özel temsilci sıfatını taşımasa da, ABD adına, Kuzey Kore ile ilgili meselelerde sıklıkla bölgeyi ziyaret ederek temaslarda bulunuyor ve Kore yarımadasında gerilimin düşürülmesi yönünde çaba sarfediyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24