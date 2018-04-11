Kore gazisine 68 yıl sonra madalya

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da yaşayan Kore Gazisi Asteğmen Şehabettin Akkın\'a (90), 68 yıl sonra, Güney Kore Cumhuriyeti tarafından gazi madalyası verildi.

Bodrum\'da yaşayan 3 çocuk, 4 torun sahibi Şehabettin Akkın, 1950 yılında Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki savaşa katıldı. O dönemde asteğmen olan ve tercümanlık yapan Akkın\'a, gazi madalyası verilmesi için 68 yıl sonra tören düzenlendi. Kaymakam Bekir Yılmaz\'ın makamında düzenlenen törene; Güney Kore\'nin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jaesic Park, Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) Genel Başkanı Şükrü Tandoğan, Bodrum ve Milas\'tan Kore ve Kıbrıs gazileri ile gazi yakınları katıldı.

TÜMGAZİDER Genel Başkanı Şükrü Tandoğan, Kore Savaşı\'nda Türkiye\'den 21 bin 212 kişinin gazi olduğunu belirterek, \"Halen hayatta 2 bin 200 civarında Kore gazimiz var. Gazilerimizden bazıları da bugün aramızda. Biz onları sorunları ile mümkün olabildiğince ilgileniyoruz. Koreli askeri ataşemiz de sevgi ve saygılarını sunmak için gazilerimizle sık sık bir araya geliyor. Kore, Türk halkına, Türk askerine çok minnettar\" dedi.

Gazi Şehabettin Akkın ise \"Zor günler geçiren dost Kore ülkesine yardım için gözümüzü kırpmadan gittik ve birçok arkadaşımız şehit oldu. Bir ülkenin verdiği özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine önemli katkıda bulunduk. Koreliler halen o günleri unutmadı. Bugün de bu değerli gazilik madalyasını almak benim için çok önemli ve gurur verici, töreni düzenleyenlere bana bugünü yaşatanlara teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Güney Kore\'nin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jaesic Park da Bodrum\'da gazilerle birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, \"Türkler Kore\'de sadece savaşmamış, orada okul da açmışlar. Biz Kore halkı ve devleti olarak size tekrar teşekkür ediyoruz. Biz sizlerin büyük desteği ile ayakta kalabildik ve bugünlere geldik. Türk askerinin insanının ülkemize verdiği önem, dostluk ve kardeşlik bağları çok güçlü, bizim Türklerin dostluğunu, en kötü günümüzde yardım elini uzatmalarını unutmamız mümkün değil\" dedi.



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