Kore Gazisi'nden Baydemir'e Türk Bayraklı kravat

T24 - Diyarbakır’daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri renkli görüntülere sahne oldu. Bir Kore Gazisi Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'in bayramını kutlarken hediye ettiği Türk Bayrağı desenli kravat dikkat çekti. Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin geçişi sırasında vatandaşlar ‘Gaffar Okkan’ sloganları atarken, çocuklar tankların üzerine çıkıp Türk bayrağı açtı.





Büyükşehir Belediye Başkanı BDP'li Osman Baydemir, bir öğrenci tarafından kendisine hediye edilen bayrağı katlayıp korumasına verdi. Törende konuşan Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak “Aynı bayrak, aynı vatan üzerinde yaşayan insanlarımız arasında birileri boş durmayarak oyun üstüne oyun oynayıp, milletimizi bir birine düşürme gayreti içerisine girmişlerdir” dedi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 87’inci yıldönümü Diyarbakır’da coşkuyla kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törene Vali Mustafa Torak, 7’nci Kolordu komutanı Korgeneral Salih Zeki Çolak, 2’nci Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Akın Öztürk, BDP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Sur İlçesi Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen tören protokolün yerini alması ile başladı.



Baydemir'e Kore Gazisi'nden bayraklı kravat

Tören öncesi 80 yaşındaki Kore gazisi Şehmuz İnan, protokolde bulunan Başkan Osman Baydemir’in yanına gelerek, üzerinde bayrak motifleri işlenmiş kravat hediye etti. Kravatı eline alarak Vali Toprak ve yanındakilere gösteren Baydemir, “Ben hediyemi aldım sayın valim” dedi. Toprak ise, “Vallahi şanslı günündesin” cevabını verdi.

Tören sırasında protokole yaklaşan bir öğrenci de, elinde taşıdığı bayrakları Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Zeki Çolak ve Belediye Başkanı Osman Baydemir’e hediye etti. Öğrencinin verdiği bayrağı Vali Toprak ile Komutan Korgeneral Çolak öptü. Osman Baydemir ise, katlayarak korumasına verdi.



‘Hiç boş durmadılar, oyun üstüne oyun oynadılar'

Törende konuşan Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Diyarbakır’ın politik, stratejik ve ekonomik bir cazibe merkezi olduğunu söyleyen Toprak, “Her devir ve zamanda yaşanılması için ağır bedeller ödemek zorunda bırakılmış. Milletimiz bu bedeli canı pahasına ödemiştir. Bu nedenledir ki binlerce yıldır bu topraklar üzerinde kader birliği yaparak, aynı bayrak, aynı vatan üzerinde yaşayan insanlarımız arasında birileri boş durmayarak oyun üstüne oyun oynayıp, milletimizi bir birine düşürme gayreti içerisine girmişlerdir. Ancak tek yürek olmuş milletimizin her bir ferdinin sayesinde tüm yanlış emeller boşa çıkartılmıştır” dedi.



‘Kimse korkuya kapılmasın'

Milletin birliğini ve bütünlüğünü kimsenin bozamacağını ifade eden Toprak, gençlere düşen görevin birlik ve beraberliği devam ettirmek olduğunu kaydetti. Toprak şöyle konuştu:

“Birbirimize kenetlendiğimiz sürece hiç bir olumsuzluk olmayacaktır. Biliyoruz ki, şimdilerde güzel Diyarbakır’ın aydınlık ufkuna kara tüller germek isteyen acı ve kederi bu ilimize ve insanımıza aziz vatandaşlarıma reva görenlerden dolayı rahat değildir. Birileri istiyorlar ki, sevgi yerine nefret kardeşlik yerine ayrılık, bu şehre hakim olsun. İş arayan işsiz, aş arayan aşsız, yol arayan yolsuz, huzur arayan huzursuz, refah arayan yoksul su bekleyen topraklarda susuz kalsın istiyorlar. Benim aziz Diyarbakırlı vatandaşım, hiç bir şekilde korkuya kapılma, endişe etme. Üzerine atılmak istenen bu kara örtüyü yırtıp atacak. Sevgiyle sarıp büyütecek ve koruyacak hemşerilerimin ve senin için var olan devletin buna asla fırsat vermeyecektir. Seni kalbimizdeki ve yüreğimizdeki sevgi ve hoşgörünün engin derinlerinde koruyup yaşatacağız. Diyarbakır halkına temiz sevgi dolu yüreğine hüzün, umutsuzluk ve hatta korkuyu layık görenlere iş adamına, tüccarına, esnafına, gencine, kızına, kadına, erkeğine tehditler savuranlara şüphe yok ki, Diyarbakırlılar da en net cevabı veriyor. Ve bundan sonra da hiçbir kimsenin endişesi olamasın ki vermeye devam edecektir.”



Gaffar Okkan sloganları

Konuşmaların ardından, resmi geçit töreni yapıldı. 2’nci Hava Kuvvet komutanlığına bağlı F 16 savaş uçakları ile jandarma askeri helikopterlerinde geçişini vatandaşlar coşkuyla alkışladı. Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin geçişi sırasında, törene katılan vatandaşlar ‘Gaffar Okkan’ sloganları attı.

Bayrama katılan çocuklar, tören sonunda tankların üzerine çıkıp, Türk bayrağı açarak, ‘Türkiye’ sloganları attı.