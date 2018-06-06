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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kore Gazisi Hüseyin Öztürk (88), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı

06 Haziran 2018 18:01

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kore Gazisi Hüseyin Öztürk (88), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kore Gazisi Hüseyin Öztürk, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Gazi Hüseyin Öztürk için Hunat Camisi\'nde kılınan cenaze namazına 2\'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Öztürk\'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Hüseyin Öztürk, şehir mezarlığında toprağa verildi.

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