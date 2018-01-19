Kordon'da hayat normale döndü (3)

10 MİLYON LİRALIK HASAR VAR

İzmir\'in simge yerlerinden Kordon\'da dün etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınada denizin yükselmesiyle su baskınlarına maruz kalan işyerlerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kordon\'da 100\'e yakın işyerinde 10 milyon TL hasır olduğunu ifade eden Şanlı, \"Özellikle işletmelerdeki elektronik cihazlar, buzdolapları, fırınlar zarar gördü, kullanılamaz hale geldi. Belediye dış mekanların tamiratını yaptırdı. İşletmelerimiz de kendi işyerlerindeki hasarları sabahlayıp, giderdi. Elektronik eşyalarını tamir ettirdi, ya da değiştirdi. Bugün itibariyle kapılarını müşterilerine açtı. Hayat devam ediyor\" dedi.

Sigorta şirketi uzmanlarının hasar tespiti yaptıklarını, sigortası bulunan işletmelerin zararını şirketlerin karşılayacağını, sigortası olmayan işletmelerin zararının bir kısmının karşılanması için Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi\'den destek beklediklerini de söyleyen Ömür Şanlı, \"Belediyelerimiz en azından işgaliye bölümünde esnafın yanında olabilir. Çünkü bu istenmeyen doğal afet destek bekliyoruz\" diye konuştu.

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