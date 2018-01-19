Kordon'da hayat normale döndü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, dün etkili olan yağmur ve fırtınada kara ile denizin birleştiği Kordon\'da, yaşam normale döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmalarına başladı.

İzmir\'in simge noktalarından Kordon ve Alsancak Gündoğdu Meydanı\'nda, dün etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınada denizin yükselmesiyle su baskınları oldu. Suların çekilmesinin ardından hayat, bugün normale döndü. Birçok iş yeri ve caddenin sular altında kaldığı sahil boyunda, suların çekilmesiyle belediye ekipleri de temizlik çalışması başlattı. Ekipler, kaldırımlardaki çamurları da temizledi. Boyu 4 metreye ulaşan dalgaların yerinden söktüğü taşlar da ekiplerce yerlerine yeniden döşendi. Suların getirdiği malzemelerle tıkanan mazgallar ise temizlenirken, suların tahliyesi kolaylaştırıldı.

Öte yandan dün su basan iş yerlerinin birçoğunun hala kapalı olduğu görülürken, bazı İzmirliler de Kordon\'daki pistte yürüyüş yaptı. Temizlik çalışmalarını tamamlayan iş yeri sahipleri ise müşterilerine kapılarını tekrar açtı. Yağmur ve fırtına nedeniyle oluşan zararın ise yapılacak çalışma sonunda netlik kazanacağı belirtildi.



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