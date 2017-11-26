Kordon'da erkek cesedi bulundu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde Kordon\'da denizde erkek cesedi bulundu.

Alsancak Limanı yakınlarında sabah saatlerinde deniz yüzeyinde hareketsiz birinin durduğunu görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen deniz polisi denizdeki kişiyi sahile çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişinin öldüğü anlaşıldı. Polisin yaptığı araştırmada ise ölenin 24 yaşındaki Kadri Kalkan olduğunu belirlendi. Kadri Kalkan\'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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