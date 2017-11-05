Kordon'da Boyoz Festivali yapıldı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de \'Boyoz Festivali\' yapıldı. Gündoğdu Meydanı\'nda binlerce kişi, boyoz, yumurta, peynir yedi, çay içti. Kordon\'da temiz hava ve güneşin tadını müzik eşliğinde çimlerde boyoz yiyerek çıkaran İzmirliler, “İzmirli olmak bir ayrıcalık\" dedi.

İzmirliler, Boyoz Festivali ile tadına doyum olmayacak bir etkinlikte buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda, Radyo Romantik Türk projesi ve organizasyonu olarak İzmir Ticaret Odası (İTO) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından düzenlenen \'3\'üncü Boyoz Festivali\', sergi ve panelle başladı. Festivalin üçüncü gününde boyozseverler, Gündoğdu Meydanı\'nda buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gündoğdu Meydanı\'na gelen onbinlerce kişiye, boyoz, yumurta, peynir ve çay ikramında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile birlikte Gündoğdu Meydanı\'na gelerek vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası\'nın birbirinden güzel şarkıları eşliğinde çimler üzerinde boyoz yiyen İzmirliler, İzmirli olmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.

BAŞKAN KOCAOĞLU DA ORADAYDI

Festivale katılan İzmirliler\'e seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “2 boyoz, 1 yumurta, biraz da peynir diyerek pazar gününü birlikte geçiriyoruz. Birlikteliklere, sevgi tomurcuklarına ve sevgi yumağına hepimizin ihtiyacı var. İzmir tarih boyunca olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliği ile ülkeye örnek olmaya devam ediyor. İzmir\'de sevgiyi, saygıyı, İzmir duruşunu, İzmir\'in yaşam biçimini anlatmaya çalışıyoruz. Hiç şüpheniz olmasın İzmir, her zaman öncü kent olmuştur\" diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca kadın ve erkek kategorilerinde boyoz yeme yarışması da düzenlendi. Yarışmanın birincilerine tablet hediye edildi. Gün boyu süren etkinlikte İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Radyo Romantik Türk DJ\'lerinin çaldığı birbirinden güzel şarkılarla hem tadını hem de eğlencesini unutamayacağı bir şenlik yaşadı.

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