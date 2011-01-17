-KORDONBOYU KEPENK KAPATACAK İZMİR (A.A) - 17.01.2011 - İzmir Kordonboyu esnafının, Büyükşehir Belediyesinin uygulamalarını protesto amacıyla 24 Ocak Pazartesi günü iş yerlerini açmayacağı bildirildi. Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kordon Yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle iş yerlerine ait tente ve perdelerin söküldüğünü hatırlattı. Bu uygulamanın esnafı 1 milyon lira zarara uğrattığını söyleyen Şanlı, Büyükşehir Belediyesi aleyhine dava açılması konusunda avukatlarının çalışma yürüttüğünü dile getirdi. Şanlı, müşterilerinin rüzgar ve yağmurdan korunması amacıyla konulan 80 santim uzunluğundaki tentelerin, Kordon Yönetmeliğine uygun olduğunu savunarak, ''Kurallara uymayan birkaç esnaf nedeniyle tüm Kordonboyu esnafı cezalandırıldı. Çığırtkan kullanan, gürültü yapıp üst kattaki aileleri rahatsız eden, apartman girişlerini kapatan esnaf olduğunu kabul ediyoruz, ama kurala uymayanlar cezalandırılmalı, tüm Kordonboyu esnafı suçlanmamalı'' dedi. Büyükşehir Belediyesinin, Kordonboyu ile ilgili hazırlayacağı üç proje arasında esnaf tarafından en beğenilecek projenin uygulanması teklifini sunduklarını, ancak teklifin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından ''rant doğar'' gerekçesiyle kabul edilmediğini anlatan Şanlı, Kordonboyu'nun sorunlarının çözülmesini beklediklerini kaydetti. Şanlı, kendilerine ''Siz bize esnaflığı öğretemezsiniz'' anlayışıyla yaklaştığını iddia ettiği Aziz Kocaoğlu ile aralarında diyalog yolunun açılması gerektiğini, Büyükşehir Belediyesinin uygulamalarını protesto amacıyla 24 Ocak Pazartesi günü iş yerlerini açmayacaklarını vurguladı. Ömür Şanlı, Kordonboyu'nda bulunan 120 işletmeden derneklerine üye olan 80'inin eyleme katılacağını sözlerine ekledi.