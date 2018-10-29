Korcan Çelikay: "Ligi en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz"

\"Her takımın kötü dönemleri vardır, bunları en kısa zamanda aşarlar umarım\"

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - MKE Ankaragücü\'nün file bekçisi Korcan Çelikay, takımının deplasmanda Fenerbahçe\'yi 3-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe\'yi Kadıköy\'de yenmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Korcan Çelikay, \"Fenerbahçe\'yle burada oynamak her takım için zor. Elimizden geleni yaptık. Fenerbahçe maçı sonrası tepkiler oldu. Her takımın kötü dönemleri vardır. Bunları en kısa zamanda aşarlar umarım. Biz kendi galibiyetimizin, 3 puanımızın mutluluğumuzu yaşıyoruz. Bundan sonrası için çalışmalarımız devam edecek. Bu sene ligi en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz\" ifadelerini kullandı.

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- Korcan Çelikay\'ın açıklamaları