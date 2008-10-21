Koray ilk yarıyı kapattı



Konyaspor'da geçen hafta antrenmanda ters basarak ciddi bir şekilde sakatlanan genç futbolcu Koray İçten'in ilk yarıyı kapattığı bildirildi.



Konyaspor'un 21 yaşındaki genç oyuncusu Koray İçten, geçen hafta çift kale maç sırasında hava topu mücadelesinde ters bir şekilde ayağının üstüne basarak sakatlanmıştı. Ön çapraz bağlarında yırtık olduğu tespit edilen genç oyuncunun, ligin ilk yarısını kapattığı belirtildi.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Düzkaya, Koray'ın İzmir'de tedavi olduğunu söyleyerek, "Koray'ın ön çapraz bağlarında yırtık olduğu tespit edildi. Yarın tekrar muayene olacak ve ameliyatına karar verilecek. Ön çapraz bağları 4-6 ay arasında iyileşiyor. Ama Koray'da kopma değil yırtık var. Bu yüzden biraz iyimser bakabiliyoruz. Ama tabi ligin devresini kapatacağını tahmin ediyoruz. Bu sezon kendisinden çok umutluyduk. Ama ağır ve talihsiz bir sakatlık oldu. Koray, genç ve çok yetenekli bir futbolcumuz. Bu sakatlığı en kısa sürede atlatacağını düşünüyoruz" dedi.



Konyasporlu genç oyuncu Koray İçten, bu sezon Antalyaspor ve Galatasaray maçlarında forma şansı buldu ve sahada 46 dakika görev aldı.

