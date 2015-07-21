Koray Çalışkan canlı yayında isyan etti: Artık milletle dalga geçilmesin!

Akademisyen Koray Çalışkan, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde gerçekleşen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği katliamdan sonra katıldığı televizyon programında, "Bir ihmal varsa sorumluların ortaya çıkarılması gerekir" diyen akademisyen Erdinç Yazıcı'ya, "Ders veriyorsunuz, acılı insanlara ne yapmaları gerektiğini söylüyorsunuz, bari bugün ders vermeyin" dedi.

CNN Türk'te yayınlanan Akıl Çemberi adlı programa katılan Doç. Dr. Erdinç Yazıcı'nın "Türkiye'nin yollarında kontrol yapan eli silahlı insanların olduğu bir durumda kamu otoritesinin tesisi gerekmiyor mu? Devlet güvenliği sağlamayacak mı?" sorusuna Koray Çalışkan, "Artık milletle dalga geçmek oluyor bu. 31 çocuğumuz ölmüş, güvenlik güçleri koruyamamış, MİT'in dünyadan haberi yok. Kırmızı Kitap'ta o cemaat bu cemaat bilmem ne, bizim için tehdit deniyor" sözleriyle tepki gösterdi.

'Taksim'de ölenlerin arkadaşlarını gazladılar, su sıktılar'

Suruç katliamını protesto etmek iiçin Taksim'de düzenlenen eyleme yönelik polis müdahalesini de eleştiren Çalışkan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Az evvel, Taksim'de ölenlerin arkadaşlarını gazladılar, su sıktılar. Ellerinde pankartla bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz niye öldü diyenlere. İnsaf, ayıp. Kamu otoritesini sağlayamayacak mıymış bu devlet?"

'Bari bugün ders vermeyin!'

Bakan Faruk Çelik'in Urfa'ya gönderilmesine de tepki gösteren Çalışkan, "Soma'da ölen 301 madenciyi koruyamıyorsun, onun siyasi sorumlusunu Urfa'ya gönderiyorsun, toplantı yapıyormuş Faruk Çelik. Sorumluluk aldı mı? İstifa etti mi? Artık milletle dalga geçilmesin" dedi.

Suudi Arabistan kralı Abdullah'ın ölümü nedeniyle yas ilan edilirken 31 gencin ölümüne kayıtsız kalındığını dile getiren Çalışkan, Yazıcı'ya tepki göstererek "Ders veriyorsunuz, acılı insanlara ne yapmaları gerektiğini söylüyorsunuz, bari bugün ders vermeyin" dedi.

Koray Çalışkan ve Erdinç Yazıcı arasında yaşanan gerginlik, şu şekilde canlı yayına yansıdı: