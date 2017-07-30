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Politika

Koray Aydın'dan MHP'ye: "Devlet-millet bekası" söylemi samimiyetsiz

Aydın ayrıca, yönetiminin tavrı sebebiyle MHP’ye gönül verenlerin büyük hayal kırıklığına uğradığını da ifade etti

30 Temmuz 2017 00:25

Koray Aydın içtüzük sürecinde MHP'nin tavrını eleştirdi. Aydın, "MHP sevenlerini hayal kırıklığına uğratıyor" dedi.

İçtüzük değişikliğini milletin verdiği yetkinin kötüye kullanımı olarak nitelendiren Aydın, MHP Genel Merkezi’nin ‘devlet-millet bekası’ söylemini de samimiyetsiz bulduğunu belirtti.

Koray Aydın, sosyal medya hesabı Facebook’tan içtüzükle ilgili MHP ve AK Parti arasında yapılan işbirliğine de değindi. Aydın ayrıca, yönetiminin tavrı sebebiyle MHP’ye gönül verenlerin büyük hayal kırıklığına uğradığını da ifade etti. 

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