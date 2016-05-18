T24 LogoT24 Logo
Politika

Koray Aydın genel merkezin 'Truva Atı' mı?

TBMM'de gerçekleştirilen dokunulmazlık oylamaları öncesinde kalabalık grubuyla kulisi dolduran AKP grubunda, Binali Yıldırım'ın genel başkan olmasına kesin gözüyle bakılıyor

18 Mayıs 2016 01:22

Hülya Karabağlı

MHP’de karşılıklı mahkeme kararlarıyla yılan hikâyesine dönen olağanüstü kurultay sonrası gelişmeler dikkat çekiyor. 

Genel Başkan adaylarından Koray Aydın'ın, bir diğer aday Meral Akşener için "Cemaat, Meral Akşener'i destekliyor" ifadelerine yönelik olarak, Devlet Bahçeli'nin de partisinin grup toplantısında, "Koray Aydın Bey ülkü ocaklarından yetişmiş değerli bir dava adamıdır. Partimizin birçok kademesinde görev yapmış adaylar arasında tek ülkücü kendisidir." sözleri, Koray Aydın'ın 'tavşan' aday olduğu tartışmalarını beraberinde getirdi.

Dokunulmazlıklarla ilgili oylamanın yapılacağı TBMM son günlerin en kalabalık günlerinden birini yaşarken, kulisler AKP ve MHP’deki gelişmelere kilitlendi.

 

Koray Aydın genel merkezin 'Truva Atı' mı?

 

MHP kanadında Koray Aydın’ın açıklamalarına dört elle sarılan Genel Merkez yöneticilerinden gelen değerlendirmeler dikkat çekti. 

Kulislerde, Koray Aydın'ın tarafından adeta 'truva atı' misali Genel Merkez tarafından, Genel Başkan adayı yapıldığı söylentisi konuşulurken, MHP yöneticilerinin çıktıkları yayınlarda Meral Akşener’in adını kullanmayarak ‘bayan’ demeleri dikkat çekiyor.

 

MHP'de cemaat tartışması alevlendi

 

Koray Aydın'ın, "Cemaat Meral Akşener'i destekliyor" açıklamasının ardından MHP içinde ‘cemaat’ tartışması yaşanırken, Genel Merkezin bu yöndeki algıyı giderek yerleştirme çabasında oldukları farkediliyor.

 

Meral Akşener'in harcamalarının kaynağı sorgulanıyor

 

Genel Merkez yönetimi, Ankara'da gerçekleştirmek istenen kurultay için gelen kalabalığın sadece bir kısmının 'ülkücü' olduğunu iddia ediyor ve Meral Akşener'in yaptığı harcamaların kaynağını sorguluyor.

 

Binali Yıldırım'ın genel başkanlığına kesin gözüyle bakılıyor

 

Öte yandan , AKP milletvekillerinin temayül yoklamasında adı ilk sırada çıkan Binali Yıldırım'ın genel başkanlığına kesin gözüyle bakılırken, gözler kabine değişikliği, MKYK üyeliği ve grup yönetiminde yapılacak değişikliklere kilitlendi.

ETİKETLER

mhpkoray aydınmeral akşenerhülya karabağlıcemaatakpbinali yıldırımdokunulmazlık

İlgili Haberler

MHP başkan adayı Koray Aydın: TOMA’lara karşı harp etmeyeceğiz, kurultayı salon açılırsa yapacağız

"Dünyanın görülmemiş en sert muhalefetini, bu iktidara karşı yapacağız"

Koray Aydın: Cemaat, Meral Akşener'i destekliyor!

"Böyle bir yol izleneceği bilinseydi arkadaşlarımız da farklı bir yol izlerdi"

Bahçeli yönetimi: Meral Akşener'in arkasında 28 tane holding var, emirleri Pensilvanya'dan alıyor

"Kurultay alanında fazla ülkücü hareket mensubu yoktu, daha ziyade DYP'liler vardı"

Meral Akşener'i eleştiren Koray Aydın'a 'Devlet' desteği: Aralarındaki tek ülkücü kendisidir

Muhaliflerden Koray Aydın, Akşener'in arkasında "cemaat desteği olduğunu" öne sürmüştü

Kulis: MHP bölünme sürecine girdi, Meral Akşener yeni parti kurabilir

"Türkiye partisi olma yolunda barajı aşan HDP ise terörle mücadelede başarılı bir sınav veremediği için barajın altına düştü"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24