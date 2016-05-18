MHP’de karşılıklı mahkeme kararlarıyla yılan hikâyesine dönen olağanüstü kurultay sonrası gelişmeler dikkat çekiyor.



Genel Başkan adaylarından Koray Aydın'ın, bir diğer aday Meral Akşener için "Cemaat, Meral Akşener'i destekliyor" ifadelerine yönelik olarak, Devlet Bahçeli'nin de partisinin grup toplantısında, "Koray Aydın Bey ülkü ocaklarından yetişmiş değerli bir dava adamıdır. Partimizin birçok kademesinde görev yapmış adaylar arasında tek ülkücü kendisidir." sözleri, Koray Aydın'ın 'tavşan' aday olduğu tartışmalarını beraberinde getirdi.

Dokunulmazlıklarla ilgili oylamanın yapılacağı TBMM son günlerin en kalabalık günlerinden birini yaşarken, kulisler AKP ve MHP’deki gelişmelere kilitlendi.

Koray Aydın genel merkezin 'Truva Atı' mı?

MHP kanadında Koray Aydın’ın açıklamalarına dört elle sarılan Genel Merkez yöneticilerinden gelen değerlendirmeler dikkat çekti.

Kulislerde, Koray Aydın'ın tarafından adeta 'truva atı' misali Genel Merkez tarafından, Genel Başkan adayı yapıldığı söylentisi konuşulurken, MHP yöneticilerinin çıktıkları yayınlarda Meral Akşener’in adını kullanmayarak ‘bayan’ demeleri dikkat çekiyor.

MHP'de cemaat tartışması alevlendi

Koray Aydın'ın, "Cemaat Meral Akşener'i destekliyor" açıklamasının ardından MHP içinde ‘cemaat’ tartışması yaşanırken, Genel Merkezin bu yöndeki algıyı giderek yerleştirme çabasında oldukları farkediliyor.

Meral Akşener'in harcamalarının kaynağı sorgulanıyor

Genel Merkez yönetimi, Ankara'da gerçekleştirmek istenen kurultay için gelen kalabalığın sadece bir kısmının 'ülkücü' olduğunu iddia ediyor ve Meral Akşener'in yaptığı harcamaların kaynağını sorguluyor.

Binali Yıldırım'ın genel başkanlığına kesin gözüyle bakılıyor

Öte yandan , AKP milletvekillerinin temayül yoklamasında adı ilk sırada çıkan Binali Yıldırım'ın genel başkanlığına kesin gözüyle bakılırken, gözler kabine değişikliği, MKYK üyeliği ve grup yönetiminde yapılacak değişikliklere kilitlendi.