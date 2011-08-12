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Koramiral Deniz Cora hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Amirallere suikast iddiası" davasının şüphelisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Deniz Cora hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci ''Amirallere suikast girişimi'' davasının 2 sanığından biri olan Koramiral Deniz Cora hakkında yakalama emri çıkarttı. Mahkeme heyeti, dosya üzerinde yaptığı tensip incelemesi sonucu, Koramiral Deniz Cora hakkında yakalama emri çıkartılmasını kararlaştırdı. Koramiral Cora hakkında, Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen belgelerden birinde ''Amirallere suikast girişimi'' iddiasına ilişkin adı geçtiği gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve bu iddianame mahkemece kabul edilmişti.Aynı davanın diğer sanığı olan Kurmay Albay Ümit Metin ise soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta tutuklanmıştı.


2'NCİ İDDANAMADE ADI VAR 

deniz cora

Amirallere suikast iddiasına yönelik soruşturma kapsamında savcı Salim Duran tarafından ikinci iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianame Poyrazköy davası ile birleştirme talepli olarak İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianameyi geçtiğimiz hafta kabul eden mahkeme heyeti, bugün iddianamede yer alan tutuksuz sanık Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Deniz Cora hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi. 


KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Oy birliği ile verilen karara gerekçe olarak ise kuvvetli suç ve delil karartma şüphesi gösterildi. Mahkeme Cora’nın mahkeme yargı çevresinde yakalanması halinde en kısa zamanda hazır edilmesinin istenmesine, mahkemenin yargı çevresi dışında yakalanması halinde ise yol tutuklaması yapılarak en kısa sürede mahkeme huzuruna çıkarılmasına hükmetti.


ALBAY METİN’İN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Davanın tutuklu sanığı Tutuklu sanık Albay Ümit Metin’in üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu ve devam ettiği, atılı eylemin CMK100/3 maddesinde sayılan suçlardan olduğu hususunu dikkate alan mahkeme, Metin’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.


POYRAZKÖY İLE BİRLEŞTİRME TALEBİ DURUŞMADA DEĞERLENDİRİLECEK

Davanın, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde halen devam eden “Poyrazköy davasıyla" birleştirilmesi talebinin duruşmada değerlendirilmesine hükmeden Mahkeme, duruşma günü gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılmasına hükmetti. Mahkeme, ilk duruşmanın 9 Aralık 2011 09.30’da yapılmasını da karara bağladı.


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