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Koramiral Deniz Cora adliyede İSTANBUL (A.A)

22 Ağustos 2011 18:05

-Koramiral Deniz Cora adliyede İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - İkinci ''Amirallere suikast girişimi'' davası kapsamında hakkında yakalama emri bulunan Koramiral Deniz Cora, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. İstanbul Merkez Komutanlığına ait sivil araçla Çırağan Caddesi üzerindeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan giriş yapan Cora, daha sonra mahkeme yazı işlerinin bulunduğu kata çıktı.  Cora'nın hakkındaki yakalama emrinin İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince yüzüne karşı okunması bekleniyor.

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