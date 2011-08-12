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Koramiral Cora hakkında yakalama emri İSTANBUL (A.A)

12 Ağustos 2011 17:46

-Koramiral Cora hakkında yakalama emri İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci ''Amirallere suikast girişimi'' davasının 2 sanığından biri olan Koramiral Deniz Cora hakkında yakalama emri çıkarttı.  Mahkeme heyeti, dosya üzerinde yaptığı tensip incelemesi sonucu, Koramiral Deniz Cora hakkında yakalama emri çıkartılmasını kararlaştırdı.  Koramiral Cora hakkında, Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen belgelerden birinde ''Amirallere suikast girişimi'' iddiasına ilişkin adı geçtiği gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve bu iddianame mahkemece kabul edilmişti.  Aynı davanın diğer sanığı olan Kurmay Albay Ümit Metin ise soruşturma kapsamında 27 Mayısta tutuklanmıştı.

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