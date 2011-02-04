-KÖR EDEN AMELİYATA SUÇ DUYURUSU İZMİR (A.A) - 04.02.2011 - İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 10 Ocakta geçirdikleri katarak ameliyatı sonrası görme kaybı şikayetleri ortaya çıkan sekiz hastadan üçü, görme yetilerini tamamen kaybettikleri gerekçesiyle Operatör Doktor G.K. hakkında gerekli işlemin yapılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Avukatları aracılığıyla dilekçelerini savcılığa ileten Mehmet Hasdemir, Cevriye Enhoş ve Ramazan Avşar, G.K'nin ''taksirle yaralama'' suçundan cezalandırılmasını istedi. Dilekçede, 10 Ocak 2011 tarihinde ameliyata alınan şikayetçilerin de içinde bulunduğu sekiz hastanın, 45 dakika gibi kısa bir sürede ameliyat olduğu ve aynı gün taburcu edildikleri hatırlatıldı. Ameliyattan bir gün sonra şiddetli yanma, ağrı, kaşınma ve batma şikayetleriyle hastaneye gelen müvekkillerin ameliyat edilen gözlerinin enfeksiyon kaptığı ve çeşitli hastanelere sevk edildiği anlatılan dilekçede, üç müvekkilin 13 Ocak 2011 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin (DEÜ) Göz Servisinde tedavi oldukları, 31 Ocak 2011 tarihinde de taburcu edildikleri kaydedildi. Dilekçede, şu görüşlere yer verildi: ''Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan muayenelerinin ardından ameliyat edilen gözlerinde enfeksiyon oluşması neticesinde hastalara endoftalmi tanısı konulmuş, söz konusu enfeksiyonun ameliyat sebebiyle oluştuğu ve görme yetilerini tamamiyle kaybettikleri ve bu sebeple tedaviye alındıkları da hastane tarafından müvekkillere verilen hasta çıkış evraklarında belirtilmiştir. Müvekkillere konulan katarakt tanısından sonra, doktor G.K. tarafından yapılan ameliyat sonrası müvekkillerin görme yetisini tamamen kaybettikleri, bu durumun G.K'nin mesleki hatası ve fiili sebebiyle meydana geldiği açıktır. Hasta müvekkiller şu an ameliyat oldukları gözlerindeki görme duyusunu tamamiyle yitirmişlerdir. Söz konusu durum DEÜ Hastanesi tarafından yapılan tedavilerle dahi onarılamaz ve telafi edilemez durumdadır.'' Bu nedenle müvekkillerin maddi-manevi mağduriyetine neden olan G.K. hakkında soruşturma başlatılması ve kamu davası açılmasına karar verilmesi talep edilen dilekçede, G.K'nin ''Taksirle, bir kimsenin duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine sebep olma'' suçunu düzenleyen TCK'nın 89/3-b maddesince 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.