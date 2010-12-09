-KÖR EDEN AMELİYAT MECLİS GÜNDEMİNDE TBMM (A.A) - 09.12.2010 - CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe, Afyonkarahisar'da 7 kişinin özel bir klinikte geçirdikleri katarakt ameliyatının ardından görme duyularını kaybetmeleriyle ilgili, ''Eğer kliniklerin göz taraması yetkisi yoksa, bu kliniğe Valilik nasıl izin veriyor?'' sorusunu yöneltti. Ünlütepe, CHP Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ile düzenlendiği basın toplantısında, Afyonkarahisar'da konuya ilişkin yaptıkları araştırma hakkında bilgi verdi. Afyonkarahisar'ın, sürekli sağlık skandallarıyla gündeme geldiğini öne süren Ünlütepe, ''Daha önce de böbreğini satan insanlarla gündeme gelmişti. İnanın, o insanlar böbreklerini bin liraya sattılar'' hatırlatmasında bulundu. Ünlütepe, özel bir klinik tarafından Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Hırka ve Emirhisar köylerinde 26 Ekim 2010 tarihinde vatandaşlara göz taraması yapıldığını, taramanın ardından yaşları 65 ila 85 arasında değişen 7 kişiye aynı klinikte katarakt ameliyatı yapıldığını anlattı. Daha sonra, enfeksiyon nedeniyle bazı hastaların görme duyularını yitirdiğini belirten Ünlütepe, olayın medyaya 30 Kasım 2010 tarihinde yansıdığını anımsattı. Ünlütepe, ''Olay, ulusal basına intikal etmese Sayın Bakan'ın haberi olmayacak. Sayın Sağlık Bakanı, 'özel kliniğin göz taraması yapmasının mevzuata aykırı olduğunu' söyledi. Eğer kliniklerin tarama yetkisi yoksa, bu kliniğe valilik nasıl izin veriyor? Bu hastalar bundan sonra unutulacaklar. Tıpkı böbreğini satan hastalar gibi'' diye konuştu. -SGK'NIN FİYAT POLİTİKASI- CHP Kırklareli Milletvekili Tansel Barış da hastaların hiçbir ön tetkik yapılmadan ameliyata alındığını öğrendiklerini belirterek, ''Ben bir hekim olarak -bu insanların yaşları belli- 'tansiyon, şeker, kalp rahatsızlığı var mı' diye bakılmasını isterdim'' dedi. Enfeksiyonunun giderilememesi ve başka organlara sıçrama tehlikesi nedeniyle 2 hastanın gözlerinin alındığını hatırlatan Barış, Afyonkarahisar Tabipler Odasının konunun incelenmesi amacıyla bir komisyon kurduğunu bildirdi. Komisyonun çalışmasının sonucunu beklediklerini belirten Barış, Sosyal Güvenlik Kurumunun katarakt ameliyatında uyguladığı fiyat politikasını eleştirdi. SGK'nın, 2007 genel seçimleri öncesinde katarakt ameliyatları için yaklaşık 740 lira ödeme yaptığını anlatan Barış, bu nedenle katarakt ameliyatı yapan kliniklerin sayısında ''patlama'' yaşandığını söyledi. Kurumun, bu nedenle katarakt ameliyatı ücretini 350 liraya düşürdüğünü sonrasında tekrar 410 liraya yükselttiğini belirten Barış, bu ameliyatlar için ödenen bedelin düşürülmesi nedeniyle kalitesiz malzeme kullanılmaya başlandığını öne sürdü. Barış, bir gazetecinin sorusu üzerine, sağlıklı sonuçlanacak bir ameliyat için ABD İlaç ve Gıda İdaresinden (FDA) onaylı malzemeler kullanılması gerektiğini söyledi. Bu malzemelerin maliyetinin yüksek olduğunu ifade eden Barış, ''Klinikler, ucuz malzemelerle hizmet vermeye çalışıyor'' dedi. Barış ayrıca, Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi Sandıklı'da bulunan, çevredeki bazı ilçelerin de yararlandığı Devlet Hastanesinde uzun zamandır göz hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarının bulunmadığını da söyledi.